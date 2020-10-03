禁歌禁口號 指自由受限具體例子 加速出走港人：不想子女在今天香港長大

至於循一般移民途徑離港的情况，有移民顧問指出，7月後的確多了BNO持有人查詢移民英國的細節。有本身申請移民澳洲的醫護人員表示，有感在國安法下個人自由大倒退，令他決定「加速」離港，不想在港生育，不想讓子女在今天的香港長大。

根據警方回覆本報的資料，被視為移民數字「寒暑表」的申請「良民證」（無犯罪紀錄證明書）人數，即使在疫情導致多國封關下，今年7月及8月仍有合共4944人，均高於2017及2018年同期，但不及去年同期每月均超過3000人。

移民顧問：

赴英查詢較反修例前增逾倍

環凱移民顧問公司董事張家禧表示，國安法生效及英國公布新的BNO政策後，多了持BNO港人表示不再考慮移民其他國家，集中查詢英國升學、稅務、住屋或法律等問題，查詢數字由去年未有社會運動前的每日3至4宗，增至現時約10宗；最近或因英國澄清了一些條件，例如需全家一同抵英等，轉而查詢移民美、加、澳、台等個案增加。他認為有準備移民的港人或會因疫情影響在港生意或工作而希望盡早出發，但亦不排除有人因國安法生效而加快離開。

「不想子女學到過濾的真相」

任職醫護7年的陳先生（化名）去年已鋪路移居澳洲，他認為個人自由已逐漸消失，國安法下更見岌岌可危，故計劃加速離港。他與同為醫護人員的太太，於6月國安法生效前，獲澳洲政府邀請可申請永久居留簽證，此為移民當地最後一關，但因應疫情，澳洲暫停發出所有簽證，他估計只要澳洲恢復簽證，他們或於明年農曆新年後就會出發。

陳先生自大學時期便嚮往到外地短暫生活，隨着香港近年發生多場社會運動，有感香港政治氣氛愈見高壓，往外生活的念頭漸轉為移民計劃，夫婦倆去年初籌劃移民澳洲，到當地通過考試取得預批的執業牌照並獲僱主聘用後，隨即申請永久簽證。「簽證容許申請人數年內走都可以」，他原本沒打算短期內離開，但這刻他決定盡早出發，「國安法是加速的最大原因」。

「今日就唔唱得呢首歌，唔知過多一年半載又會唔會有多幾首唔唱得？又有幾多口號又唔講得？咁十年八年後又仲有幾多嘢講得呢？這都是一些幾具體自由受限制的事。」陳先生說不希望在港生育，不想讓子女在今天的香港長大。「我不想子女學一些不是真相的真相，或被過濾過的真相。」他稱，或者當子女將來長大，可能會想來港，那是他們的選擇權。

明報記者 鄧俊豐

（國安法3個月）