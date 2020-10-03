港聞

港聞一

國安法疫情交疊 商界稱難判斷影響 評級機構：國際觀感負面 扭轉需時

【明報專訊】《港區國安法》生效前後，不少商界中人事前稱希望透過立法令社會回歸平靜，本地商界代表之一的香港總商會總裁梁兆基認為，國安法立法與疫情重疊，無法判斷社會運動是否因為立法而減弱；評級機構惠譽亦認同，目前是太早為立法影響作判斷，但該行亦認為，國安法已令國際社會對香港觀感有所變化，稱負面觀感可能需時才能扭轉。近期多個調查均顯示，香港商界對通過港區國安法後觸發的美國制裁感擔憂，甚至有日資及美資公司準備撤出香港。

總商會：會員普遍信長遠正面

外資更關注疫情

香港總商會總裁梁兆基表示，會員意見普遍相信港區國安法長遠影響正面，但是否如此仍有待觀察。「國安法之後香港確是安靜了，但到底是不是因為疫情，又有限聚令才安靜了，沒有疫情會否照樣出來，我們沒有任何情報。」他說對於商界最重要是一個安全和穩定的營商環境。「這方面我們的排名很高，如果不穩定會嚇走消費者、投資者、旅客，我們都沒生意做。」至於國安法有沒有影響外商投資信心，他說現時外資關注疫情多於國安法。

總商會5月底進行的調查顯示，418家受訪公司之中，61%預期國安法長遠將對其業務帶來正面或沒有影響，但同時亦有54%受訪企業認為短期內難免會對其業務有負面影響。

惠譽：信港宏觀可保高度自治

本報向國際信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）查詢港區國安法實行近3個月情况，惠譽亞太區主權評級高級董事Andrew Fennell上月底回覆稱，今年本港大規模社會動盪減輕，但同時國際對香港的觀感持續演變，最近美國因港區國安法而改變對香港的長期政策便是一例證。不過，Fennell亦表示現時太早去說明這些混合的因素對香港營商環境和對國際投資者吸引力的影響，但負面觀感可能需時扭轉。

他說，過去一年惠譽曾對香港採取兩次負面評級行動，最近一次是今年4月將香港評級降至「AA-」，主要反映香港與內地的經濟、金融和社會政治聯繫不斷增強，令兩者評級更接近。他稱，由於兩者評級仍有差距，反映惠譽相信香港在其宏觀制度特質上保持高度自治，如獨立管理的貨幣、財政框架和金融監管。

日資券商擬撤：削金融中心吸引力

部分在港外資企業對本港營商環境看法亦負面，香港美國商會先後在6月、7月及8月就港區國安法進行三輪調查，其中表示考慮中長期內將資金、資產或業務撤出香港的企業，在三次調查中比例都超過三成。在港營運多年、擁有不多於100名員工的日資券商思佰益（SBI），上月更表明最快會於明年3月撤出香港，發言人稱因為「港區國安法削弱香港作為金融中心的吸引力」。

除港區國安法本身對香港營商環境的影響，美國因應立法宣布撤銷對香港的特殊待遇，並禁用「香港製造」標籤等種種制裁措施，亦令港商過去數月對前景擔憂日益加重。貿發局上月公布出口信心指數調查，受訪500家港商中便有四成認為，中美摩擦對公司出口影響「十分負面」，較第二季的26.6%顯著上升；同時，視貿易摩擦及美國制裁為最大出口風險的港商也有增加趨勢。

廠商會：港商憂美推更多針對措施

香港中華廠商聯合會（廠商會）會長吳宏斌接受本報訪問，他認同禁令令部分港商需要重新包裝，增加成本。港商更普遍擔憂美國下一階段會否採取更多針對香港的措施。

有產品出口美國的本港玩具商表示，其公司產品多標籤「香港設計，中國製造」，客戶更重視做生意的對象而非生產地，公司與美國客戶合作經年，關係良好，不是一個標籤能左右。

【系列四之三】

明報記者

（國安法3個月）

相關字詞﹕總商會 美商會 港區國安法

上 / 下一篇新聞

陳同佳盼月內赴台 潘母質疑「狼來了」
陳同佳盼月內赴台 潘母質疑「狼來了」
涂謹申倡陳在港口供交台助查
涂謹申倡陳在港口供交台助查
台學者：去年選舉操作 今民意不關心
台學者：去年選舉操作 今民意不關心
示威者駐英使館前燒國旗 中國促英查
示威者駐英使館前燒國旗 中國促英查
南丫海難家屬冀盡快開死因庭
南丫海難家屬冀盡快開死因庭
禁歌禁口號 指自由受限具體例子 加速出走港人：不想子女在今天香港長大
禁歌禁口號 指自由受限具體例子 加速出走港人：不想子女在今天香港長大
中資股撐大市 3個月集資破千億
中資股撐大市 3個月集資破千億
樓價影響微 CCL跌1% 疫下套現豪宅低價成交
樓價影響微 CCL跌1% 疫下套現豪宅低價成交
四口家踩屯馬新單車徑 母炒車傷頭 前港隊車手：陷阱處處 老手亦會中招
四口家踩屯馬新單車徑 母炒車傷頭 前港隊車手：陷阱處處 老手亦會中招
多路口無交通燈 單車徑不連貫 五大隱患
多路口無交通燈 單車徑不連貫 五大隱患
缺補給缺廁所 休息處指示混亂
缺補給缺廁所 休息處指示混亂
12月全面轉數碼廣播 關愛基金助1.43萬戶裝器材
12月全面轉數碼廣播 關愛基金助1.43萬戶裝器材
640萬Ｋ仔藏挖空榴槤核 19歲少女涉販毒被捕
640萬Ｋ仔藏挖空榴槤核 19歲少女涉販毒被捕
十一被捕礙服藥 智障青年失控 遭誤稱女生欲自殘 社工：特殊需要者易恐慌
十一被捕礙服藥 智障青年失控 遭誤稱女生欲自殘 社工：特殊需要者易恐慌
澳總領事官邸遭爆竊 警緝3男
澳總領事官邸遭爆竊 警緝3男
IFC日本餐廳廚師確診 發燒上班 13店員檢疫
IFC日本餐廳廚師確診 發燒上班 13店員檢疫
林鄭國慶祝酒無戴罩 醫生指應以身作則
林鄭國慶祝酒無戴罩 醫生指應以身作則
防疫放寬球場復熱鬧 波友「跟隊」鬥波
防疫放寬球場復熱鬧 波友「跟隊」鬥波
酒吧違令通宵營業 警拘6職員143客票控
酒吧違令通宵營業 警拘6職員143客票控
姚思榮：林鄭向中央表達 盼通關勿等零確診
姚思榮：林鄭向中央表達 盼通關勿等零確診
的士客劫財搶車 患癌司機：不退休
的士客劫財搶車 患癌司機：不退休
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】侵侵確診 克勤：可打消毒劑 李梓敬：民主能醫百病
【Emily】侵侵確診 克勤：可打消毒劑 李梓敬：民主能醫百病
【Emily】去留民調捱轟 民研小編：做好本分
【Emily】去留民調捱轟 民研小編：做好本分
【Emily】辦聯署籲德制裁 滑鼠娘娘被建制派狙擊
【Emily】辦聯署籲德制裁 滑鼠娘娘被建制派狙擊
【Emily】駱惠寧前日探訪 劏房男曾捐近百萬內地抗疫
【Emily】駱惠寧前日探訪 劏房男曾捐近百萬內地抗疫
【Emily】九巴開新線98號 小粉先影為快
【Emily】九巴開新線98號 小粉先影為快