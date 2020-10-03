國安法疫情交疊 商界稱難判斷影響 評級機構：國際觀感負面 扭轉需時

總商會：會員普遍信長遠正面

外資更關注疫情

香港總商會總裁梁兆基表示，會員意見普遍相信港區國安法長遠影響正面，但是否如此仍有待觀察。「國安法之後香港確是安靜了，但到底是不是因為疫情，又有限聚令才安靜了，沒有疫情會否照樣出來，我們沒有任何情報。」他說對於商界最重要是一個安全和穩定的營商環境。「這方面我們的排名很高，如果不穩定會嚇走消費者、投資者、旅客，我們都沒生意做。」至於國安法有沒有影響外商投資信心，他說現時外資關注疫情多於國安法。

總商會5月底進行的調查顯示，418家受訪公司之中，61%預期國安法長遠將對其業務帶來正面或沒有影響，但同時亦有54%受訪企業認為短期內難免會對其業務有負面影響。

惠譽：信港宏觀可保高度自治

本報向國際信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）查詢港區國安法實行近3個月情况，惠譽亞太區主權評級高級董事Andrew Fennell上月底回覆稱，今年本港大規模社會動盪減輕，但同時國際對香港的觀感持續演變，最近美國因港區國安法而改變對香港的長期政策便是一例證。不過，Fennell亦表示現時太早去說明這些混合的因素對香港營商環境和對國際投資者吸引力的影響，但負面觀感可能需時扭轉。

他說，過去一年惠譽曾對香港採取兩次負面評級行動，最近一次是今年4月將香港評級降至「AA-」，主要反映香港與內地的經濟、金融和社會政治聯繫不斷增強，令兩者評級更接近。他稱，由於兩者評級仍有差距，反映惠譽相信香港在其宏觀制度特質上保持高度自治，如獨立管理的貨幣、財政框架和金融監管。

日資券商擬撤：削金融中心吸引力

部分在港外資企業對本港營商環境看法亦負面，香港美國商會先後在6月、7月及8月就港區國安法進行三輪調查，其中表示考慮中長期內將資金、資產或業務撤出香港的企業，在三次調查中比例都超過三成。在港營運多年、擁有不多於100名員工的日資券商思佰益（SBI），上月更表明最快會於明年3月撤出香港，發言人稱因為「港區國安法削弱香港作為金融中心的吸引力」。

除港區國安法本身對香港營商環境的影響，美國因應立法宣布撤銷對香港的特殊待遇，並禁用「香港製造」標籤等種種制裁措施，亦令港商過去數月對前景擔憂日益加重。貿發局上月公布出口信心指數調查，受訪500家港商中便有四成認為，中美摩擦對公司出口影響「十分負面」，較第二季的26.6%顯著上升；同時，視貿易摩擦及美國制裁為最大出口風險的港商也有增加趨勢。

廠商會：港商憂美推更多針對措施

香港中華廠商聯合會（廠商會）會長吳宏斌接受本報訪問，他認同禁令令部分港商需要重新包裝，增加成本。港商更普遍擔憂美國下一階段會否採取更多針對香港的措施。

有產品出口美國的本港玩具商表示，其公司產品多標籤「香港設計，中國製造」，客戶更重視做生意的對象而非生產地，公司與美國客戶合作經年，關係良好，不是一個標籤能左右。

【系列四之三】

明報記者

（國安法3個月）