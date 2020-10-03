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台學者：去年選舉操作 今民意不關心

【明報專訊】台灣殺人案疑犯陳同佳昨表示，赴台自首想法無改變，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴引述他稱，冀於本月內成行。今次陳同佳並非經移交逃犯方式赴台，未能排除判處死刑的可能；他昨日表態後，台灣未見太多迴響，有台灣學者表示，去年陳同佳案成熱話涉選舉操作，但現時民意不太關心。

根據《中華民國刑法》，殺人者判處死刑、終身監禁或10年以上監禁；若激於「義憤」而殺人者，判7年以下監禁。根據台灣法務部資料，由2010年至今年8月，共向35人執行死刑，當中有19人犯殺人罪；另尚有38人判死但尚未執行。

非移交方式赴台 不排除死刑

香港《逃犯條例》第13條列明，若可就有關罪行判死刑，只有在該地方保證不判死刑、或判死刑亦不執行下，方作移交令。不過，陳同佳今次並非經移交逃犯協議赴台，故仍未能排除判死刑的可能。陳同佳去年出獄之際，台灣士林地檢署發言人邱智宏曾向本報表示，判刑為法官的權力，檢察部門未能承諾不判死刑，「法官也不能承諾」。

陳同佳出獄一年後終表態赴台，但台灣當地未見太多迴響，有別去年各界評論；有台灣公民社會中人形容是「零新聞」，完全被美國總統特朗普染疫的新聞蓋過。

學者：民進黨或盼較正式遞解過程

台灣大學社會系教授何明修表示，台灣去年因選舉關係，案件成為政黨的攻防，當中有不少選舉操作，但現時民意對案件不太關心。他並稱，疫情下港人未能持觀光簽證赴台，若陳同佳最終能赴台，料意味台灣政府同意陳同佳可循特別管道入境。

台灣內政部長徐國勇去年質疑，若未掌握陳同佳赴台搭機狀况，或有飛行安全的危險，「如果坐飛機發現旁邊是殺人犯，你的感受是什麼？」

何明修估計，民進黨或會期望有較正式的遞解過程，舉例派執法人員在飛機上遞押陳同佳，以免陳與其他乘客坐在一起。至於陳同佳若自攜證據赴台會否導致潛在政治問題，何明修稱，倘陳同佳屆時否認殺人，的確有無法判罪的可能，「若因為證據不足（未能判罪），法官就會背上污名」。

相關字詞﹕何明修 公民社會 台灣殺人案 陳同佳 逃犯條例

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