陳同佳盼月內赴台 潘母質疑「狼來了」

錄音稱想法無變 潘母促定日期

協助陳同佳的管浩鳴昨晨發放陳同佳的23秒錄音聲帶，錄音中陳向潘曉穎父母再次道歉，「我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心」。管稱陳多謝潘母願為他求情，給他改過的機會，並已通知台灣代表律師聯絡相關部分處理回台自首安排，期望10月內成行。

潘曉穎的前老師則傳達潘母的兩大質疑，第一是不知錄音者是否陳同佳本人，亦不知何時錄音，盼陳以錄像聲明作實；第二是質疑陳同佳是否一拖再拖，促陳表明出發日期，潘母願安排專車接陳往機場並為其購買赴台的單程機票，又稱陳不需再與律師商討。

潘母接受無綫新聞訪問時質疑陳同佳一直未赴台，「他現在自己都不站出來，那你們相不相信他？最重要我不知道他是否真的自願錄這段錄音，我們都不清楚，一定要走出來，對所有人說他自己何時、何月、何日會去台灣投案」。她又稱不知道陳赴台後會否真誠認罪，對於是否願提供專車、機票甚至替陳求情，潘母稱「他連做也做得不好，又怎樣叫別人幫他做事？」

保安局：政府會提供可行協助

保安局發言人回覆，香港沒有法律與台方進行逃犯移交及刑事司法協助，涉案人在港就「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「清洗黑錢」）的服刑已完畢，現時是自由人，特區政府無權續押或對他施加強制措施，若涉案人願意赴台自首及接受審訊，而獲台方同意，政府會提供可行協助。

陸委會：關鍵在陳投案意願

陸委會重申，刑事警察局跟港方警務處已就陳同佳案建立一個單一的聯繫「窗口」，如果陳赴台，隨時可透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理，另再次重申案件關鍵在於陳的真實投案意願，以及港府的責任感。台灣的中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥稱，疑犯抵台後會由航警局在機場協助檢疫人員作入境檢疫登錄程序，並入收容所檢疫14天。

對於陳同佳仍會住安全屋多久、警方會否與台灣當局聯繫或派員護送陳登機，警方回應稱不評論個別案件，並謂根據香港法例第564章《證人保護條例》，執法機關可按案情需要將人身安全或福祉受到威脅的涉案者納入「保護證人計劃」，提供保護及其他協助；警方會因應案件背景或相關者所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護，為確保行動保安及機密，相關安排不會公開。

明報記者

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