疑沉迷手遊學業退步 子被收手機後輕生 單親母悲度中秋

「覺得佢仲喺度 會自己開門返嚟」

來自內地的姚母與前夫育有一名居於內地、現年25歲的女兒，及後改嫁港人丈夫後移居香港，誕下獨子「阿為」，但丈夫早年病逝，長女未有跟隨來港，從事私人補習的姚母一直與阿為相依為命，獨自撫養阿為長大。

喪夫後獨力照顧 子曾承諾戒手機

阿為素來成續優異，小學起年年考第一，升讀九龍塘區一間第一組別（Band 1）中學時仍保持頭10多名成績。姚母稱阿為「寫文好靚」，對自己有要求，成績一直名列前矛，惟中一起沉迷手機遊戲，成績不斷下滑，至今年中三更跌至全級96名。

「佢接受唔到自己考到咁差，我都同佢講至少考番頭60名，起碼讀番理科。」阿為自知沉迷手機禍害，6月時曾親筆寫下〈寫給父親的信〉，對沉迷手機遊戲感懊悔，承諾戒掉惡習積極讀書。

姚母稱阿為自此脫胎換骨，不但沒有再當着母親玩電話，亦於網上直播上課時積極主動答問題，又努力做功課，是「呢世人最乖嘅時候」。但阿為本周二復課首天因故遲到，翌日更於課堂上玩手機，被沒收手機及記缺點。

「我唔知佢返學校玩，老師朝早10點半打畀我先知。」愛兒心切，接獲老師電話後姚母未有直接怪責愛兒，反而擔心他被大庭廣眾斥責產生負面情緒，遂致電社工希望安慰兒子，惟一直無人接聽。

至下午近3時，姚母發現愛兒仍未回家，遂聯絡平日與阿為一同回家的同學，對方稱阿為反常地自行到快餐店用膳，及後姚母接獲大廈保安通知在天台尋獲阿為書包，報警後才驚聞噩耗。「差人個阿頭同我講有『好消息』，話見到細佬喺1樓，但之後另一個差人埋嚟叫佢『穩住太太』，我就知阿仔去咗。」

子曾要求同睡 母今憶行為有異

姚母憶起從前阿為曾兩度說過欲自尋短見，中一時曾因成績退步稱「想跳樓」，幸當時能安慰他。另一次兒子說：「媽，我死咗你咪唔使咁辛苦。」她當時回應：「你死咗我人生咪冇晒希望。」至近日阿為要求與她同睡，又要求她替自己洗澡，但姚母均以「你大個仔」為由拒絕，如今愛兒離世，姚母才驚覺愛兒的行為有異。

「家姐嬲我惜細佬多啲，呢兩年冇理我，細佬死咗再理番我。」姚母說因內地國慶長假期，女兒最快下周才能申請簽證赴港；在港親友因擔心自己自尋短見，每日也前來探望。姚母說仍未能接受兒子離世，「唔提起仲覺得佢仲喺度，有鎖匙會自己開門返嚟……」