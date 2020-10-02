陳虹秀：續與被控者同行 料律政司上訴 已準備應對

明報記者 夏浩彬

回憶當日被捕後被送往新屋嶺扣留中心拘押，陳虹秀說得知被控暴動罪一刻「真的很愕然」，但很快平靜下去，「因我好清楚自己從沒干犯暴動行為」。經歷13日審訊，她最深刻的是與同案7名被告的關係，「提堂時大家都企一企就走，彼此沒有太多聯繫，但這13日見面多了，會在犯人欄交流，知道各自有特別需要，各自支援」，審訊最後數天，眾人已變得熟絡。

與同案被告陌生變熟絡

嘆「好似抌低咗佢哋」

現時她獲撤罪，但同案被告審訊未完，陳虹秀說：「我覺得自己好似抌低咗佢哋……心裏面好想8個一齊冇事！」說到這裏，她眼泛淚光一度哽咽，「大家一齊被告，好似同路人，難過唔可以同佢哋行到最後」。她希望能向上司爭取，在裁決當日到庭支持同案被告。

審訊期間，記者發現陳虹秀會拿筆記本抄寫，她笑說當初只為讓自己「唔好太眼瞓」，後來發現原來她的筆記頗有用，可用來應付律政司上訴，「因為唔知之後怎應對，知道了控方覺得我有什麼問題，方便自己之後參考」。她估計律政司會就她的案件上訴，她會準備應對，並不擔心。

慶幸被捕被控 分享經歷助被捕者

事隔一天，陳虹秀自言已回復平常繼續工作。對於被捕被控，她慶幸有這段經歷，「成個過程對我來說，對社工來說，一個好重要的體驗」。她特別提到新屋嶺內，有人被要求脫衣作二級搜身、有人雙手被反鎖長達8小時，「被捕人難以在鏡頭前完全覆述出來，但作為一個社工在經歷後公開講，會有公信力，有人聽完我分享後被捕，識得像我一樣拒絕二級搜身」。

檢討陣地社工 支援被控者屬重點

陳虹秀是「陣地社工」成員，以往常在衝突現場出現，提醒警方要用合適武力，以及提供人道支援。鑑於目前警方處理示威形式有變，她感到社工的效果沒以往那麼明顯，未來會檢討「陣地社工」的形式，未知日後會否再參與大型行動，但強調仍有很多被檢控者陸續上庭，向他們提供支援亦是「陣地社工」重點工作，例如有被告不懂如何面對感化官、準備求情信；有被告面對審訊時又要處理與家人關係、工作及學業等，承受巨大壓力，她未來會繼續與同工一起提供法律及情緒支援，與這些服務使用者同行。