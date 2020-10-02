西九董事批栢志高 擅改項目 裝修價飈

葉傲冬指栢志高 不尊重董事監察公帑不善

葉傲冬昨在港台節目《千禧年代》透露，栢志高合約原定至明年8月，西九董事局主席唐英年與政府曾向成員了解是否與栢續約的看法，葉稱大部分成員同意不與栢續約，其後為西九的運作安排，成員同意栢延任一年至2022年8月，但栢不同意，葉傲冬稱之後收到的信息是栢的離任。

栢志高截稿前未回覆

葉形容栢志高不尊重董事，有已提交董事局的建設項目，經過大幅修改及造價高出幾倍，成員卻很遲才知道；又稱栢在會議上的言行態度，顯示他與董事局欠互信。葉批評栢志高無嚴謹使用公帑，有已落成建築物的裝修項目預算「驚人」及「令人嘩然」。

葉傲冬接受本報時補充，「令人嘩然」的項目涉內部裝修，但拒透露細節。他說董事局成員對栢志高的不滿是累積而成，西九地盤去年下陷及沉降一事，成員認為栢亦有監管責任，而涉及工程的財政問題亦非單一或近月的事；董事局在會議或私下曾向栢反映各問題，惟栢堅持自己做法及很保護下屬。本報嘗試聯絡栢志高回應，截稿前未獲回覆。

西九博物館前顧問小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基在同一節目中表示，西九以公帑營運，當局應解釋栢志高提早離任的原因。何認為，接二連三有行政總裁突然離任，反映問題不在於一個人，而是西九整體運作、營運和監管；他認同行政總裁需對西九財政負責，但反問：「有沒有其他人都要負責？」

毛孟靜指批評有政治目的

立法會監察西九文化區計劃推行情况聯合小組委員會委員毛孟靜稱，西九的超支問題持續多時，項目設計、造價等不會由栢志高一人負責，認為對他的批評有政治目的，即以他來「祭旗」。

西九文化區管理局發言人表示，該局按既定程序討論、審批和通過各項預算及支出，不會公開評論會議討論內容。民政事務局回覆對事件無補充。