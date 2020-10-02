國慶酒會鄭雁雄首出席 林鄭稱無懼制裁維護國安

去年國慶升旗儀式，嘉賓需在室內觀禮，今年則重返灣仔金紫荊廣場舉行。升旗禮背景板上印有「同發展，共繁榮」，有別於7·1回歸日升旗儀式中，印上「國家安全法」的宣傳語句。嘉賓在升旗儀式後到會展出席酒會，因應新冠病毒疫情，酒會嘉賓均以4人一枱，林鄭月娥、駱惠寧、董建華和梁振英同枱；約1000人獲邀出席酒會。

林鄭：港須堅持一國原則

依憲法基本法辦事

林鄭月娥在酒會上致辭表示，如要推動香港各項事業發展、滿足市民對民生和民主的訴求，本港必須堅持「一國」原則，並維護國家主權安全，「準確把握『一國』和『兩制』的關係，依從憲法和《基本法》辦事」。

她說中央一直關注香港的疫情發展，並協助本港推行全民檢測計劃，體現中央全力支持香港應對各種困難。她稱中央始終是「保持香港繁榮穩定的堅強後盾」，港府將更積極參與國家第14個5年規劃綱要的編製；爭取中央支持鞏固香港國際金融中心、國際航空樞紐地位；推進粵港澳大灣區建設，並深化香港與深圳共同建設國際科技創新中心的工作。

中新社報道，7月開幕、位於銅鑼灣的駐港國安公署，昨早也首次舉行國慶升旗儀式，外交部駐港公署特派員謝鋒連同數十名工作人員出席。