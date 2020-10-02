駱惠寧入屋探基層 學者：平衡政治介入

上任後第三次落區

駱惠寧上任後，今年2月曾走訪各在港中資企業，了解疫情防控、市場供應等工作，包括到米倉了解供應情况；之後視察由中國建築國際集團承建的鯉魚門公園度假村檢疫中心，今次是第三次「落區」。前兩任中聯辦主任近距離接觸普通市民的舉措，分別是張曉明2014年走訪北區了解水貨客對當區影響，王志民2018年在中聯辦大樓首次舉辦「公眾開放日」。

據中聯辦昨日的新聞稿，駱惠寧到小西灣74歲吳璧嫻家中，吳年初捐出11萬港元積蓄，請中聯辦轉交內地，以支持抗疫工作。新聞稿形容，駱惠寧拉着吳璧嫻的手說：「大姐的善舉體現了香港與內地同胞血濃於水的感情，令人感動。」

深水埗探望散工 囑助手協助盡快就業

駱之後到深水埗，探訪租住面積不足8平方米的徐天民，新聞稿提及交談中「得知徐天民目前失業，偶打零工（散工），妻女不得已回到原籍湖南生活。」駱表示，一直牽掛生活困難市民，看到徐的居住環境，「心裏很不好受」，他囑咐隨行人員要幫助徐盡快實現就業。據《文匯報》昨報道，徐去年反修例事件發生之初，曾舉國旗上街，宣揚愛國愛港。

新聞稿亦提及，連日來中聯辦副主任陳冬、何靖等也分別到港九新界，登門慰問香港市民。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，自港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧上場後，兩辦行事愈趨高調，並多次就香港事務發表聲明，他認為關心基層跟隨國家主席習近平的路線，「在政治上一定正確」。至於駱惠寧落區探訪會否傷害港府的管治威信，蔡子強稱自兩辦高調介入政治問題後，傷害已經造成。

鄭泳舜：中央了解基層是好事 林卓廷：一手棍子一手蘿蔔

民建聯深水埗區議員鄭泳舜稱，中央官員實地了解香港基層生活是好事，冀中央關注基層住屋問題，特區政府亦應多關注。民主黨林卓廷認為，駱惠寧的做法是配合中央主旋律，港區國安法訂立後香港穩定，營造社會和諧印象，市民求穩定、重民生，但批評是自欺欺人。他說，中聯辦經常出稿，公然參與香港內部事務，現時是「一手棍子一手蘿蔔」。