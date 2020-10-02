理大升旗禮設封鎖線 拒黑衣學生

指過往未曾辦 學生會質疑表忠

理大昨於校內舉行國慶升旗儀式，校董會主席林大輝、校長滕錦光、大學管理層及師生等數百人出席。陳嘉禧說，昨早校方拒絕至少3間傳媒進校採訪，又在儀式場地周圍劃封鎖線，有保安員把守，學生會成員等約30名理大學生只能在封鎖線外觀禮。據他所知，理大過往未曾於國慶日辦升旗禮，質疑校方藉此表忠。

近40個辦學團體、學校議會、教師組織等昨亦在培僑小學舉行國慶升旗禮，中聯辦副主任譚鐵牛、教育局長楊潤雄、立法會前主席曾鈺成等出席。楊潤雄在活動致辭，稱隨着《國歌條例》及《港區國安法》實施，在學校推動相關教育「既是法例要求，同時是教育界應有之責」，局方會支援學校更新相關課程，製作教學資源等。楊又於facebook表示，局方已提醒所有官立學校在國慶日前後舉行升旗禮，「培養學生的國家觀念，作為其他學校的示範」。

楊潤雄出席小學升旗禮：

推動國安教育是教界「應有之責」

另外，昨日多區有國慶慶祝活動，其中有團體在荃灣設街站，向市民派發燈籠、口罩、搓手液等，全國政協常委唐英年及民建聯立法會議員陳恒鑌一同落區向市民派禮物。陳恒鑌facebook曾直播過程，一度有數十名市民排隊領取。有漁民團體則組織約40艘漁船在維多利亞港巡遊，有船掛上寫有「祖國萬歲 香港加油」的橫額，船隊靠近金紫荊廣場時鳴笛致意。中西區亦有巴士巡遊，有市民在開篷巴士上展示及揮動國旗。