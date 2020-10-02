滯港泰女確診 潛伏傳染期住3酒店

滯逾5月 平日會到海港城

本港昨公布新增10宗確診，其中9宗輸入，餘下一宗屬源頭不明的本地個案，患者為26歲女遊客，3月16日從泰國抵港，其間入住多間酒店，9月26日開始頭痛。由8月至病發日左右，她先後入住尖沙嘴福僑大廈的利園賓館，至28日凌晨轉到觀塘帝盛酒店，同日中午退房，晚上再入住觀塘悅品海景酒店，當日到私家診所求診後驗出陽性。據當局資料，她28日曾到九龍城侯王道39至43號，該處地下有私家診所「劍橋專科醫療中心（九龍城）」，此前另有兩名患者曾到訪。

該女遊客平日會到尖沙嘴海港城，又曾與朋友聚餐，但礙於語言溝通障礙，當局暫未知具體食肆名單。與她同住的兩名朋友已於9月中下旬返回泰國，衛生署會與泰國衛生當局聯絡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局會向上述3間酒店或賓館的員工和同層住客派樣本瓶；其後入住同一房間的住客，以及清潔時沒穿合適保護裝備的職員，都會被列為密切者須檢疫。

觀塘帝盛酒店發言人表示，確診者出入公眾地方時有戴口罩，沒接觸其他住客，負責收拾房間等工作的5名員工有戴手套、眼罩及口罩，但沒穿保護衣，被列密切接觸者。員工已在患者退房後徹底清潔房間，酒店會提供其後入住同一房間住客名單予當局作接觸追蹤，同層住客已全部離開。利園賓館及觀塘悅品海景酒店截稿前未有回應。

至於昨新增的9宗輸入個案，包括兩名英國留學生、兩名菲傭；另有一名25歲由法國抵港女子，兩次檢測呈陰性，9月26日到私家診所檢測後驗出陽性。

伊利沙伯男護初步確診

醫局：非院內染病

此外，至昨午有少於10宗初步確診，包括伊利沙伯醫院25歲內科男護士，他與家人住荔枝角道，9月28日咳嗽，30日晚因發燒到伊院急症室求醫，當日仍有上班，昨早初步確診，一名家人有病徵送院。醫管局表示該護士負責臨牀工作，過去兩周沒接觸確診者，初步調查沒證據顯示於院內染病。他工作時穿合適保護裝備，沒有病人要檢疫，但曾分別與6名員工一起用膳，6人列密切接觸者。至昨晚29名職員及44名患者檢測均呈陰性，涉事普通內科病房已清潔消毒，暫停收病人。

明報記者

（疫情第三波）