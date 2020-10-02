內地客絕迹尖沙嘴 藥房清空乾貨：放出嚟都無人買

去年9月29日及30日兩日有約7.7萬及逾10萬人次的內地訪客入境，但今年只得141及149人次入境。國慶日假期中午的尖沙嘴，不復見往年的拖喼人潮，海港城逛街者多為本地一家大小。毗鄰的廣東道、海防道人流亦不多，不少藥房及珠寶店「拍烏蠅」。

員工：唔開好過 電費都補唔番

海防道一藥房把貨架上原本裝花膠、人參、海參及乾鮑的玻璃瓶全清空，店內如快將結業般空蕩蕩。員工張先生說把參茸海味放出來「得個擺字，擺到幾靚都無用，你見到㗎？全條街有幾多人？」，說最誇張一日內只有百多元生意，「只可賣水」，故索性把貨收起。昨日開業只為整理東西及「唞唞氣」，「唔開好過開啊！開咗電費都補唔番」。回想去年反修例運動，他說「沒封關，多多少少也有一點客，雖然少了好多，也叫維到皮。現在就算免租也有蝕啊！」

稱全日無生意 表行：在等死

同一街上的「尊貴鐘錶珠寶」店舖同樣門可羅雀，門外玻璃櫥窗及店內貼上「水深火熱」、「無力抵抗」、「減價」、「套現」、「慘」等字眼。經理李先生說「叫政府再派錢啦，天災人禍都齊了，我仲有乜可以講？」他續稱全日都可以無生意，「你見到呢度都可以返去交差啦，一潭死水。𠵱家時下香港，兩個字形容，等死。有乜辦法？個個都係等幾時執笠」。

另一間尖沙嘴的珠寶店「嬋珍珠寶」則貼出「光榮結業」告示，員工陳先生說該店一向做本地客生意，而老闆年事已高，加上疫情使店舖生意比去年同期大跌五成，令老闆決定本年內結業。

不過，疫下仍有本地家庭外出消費。梁女士昨一家五口到尖沙嘴馬哥孛羅酒店吃午市自助餐，今日也會全家到海洋公園遊玩，預計兩日合共花約5000元。她說今年雖經濟差，但不能去旅行，節省了一筆錢，能用在連假消費。她又說不擔心示威行動，「會留意消息，如附近發生便離開」。

（疫情第三波）