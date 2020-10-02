酒店九成滿 工會：房間派對常見 不受防疫限制專家斥漏洞 派對房業界感不公

推聚會租房優惠 中秋索價數千元不等

尖沙嘴海景嘉福洲際酒店在中秋節推出相關住宿優惠，當中不少以「聚會」招徠，如「友緣相聚」住宿計劃、「繽FUN全包家庭樂」等，價錢介乎每晚1408至3622元不等。本報記者在周三（30日）下午5時半以顧客身分致電酒店，職員稱中秋連假優惠期、即當晚至10月3日仍有空房。同日晚上7時許，本報記者再到該酒店外觀察，面向海的外牆約七八成房間亮燈，有人將英文字母氣球貼在窗上，亦有人自拍紀念。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，據了解有度假設施的中大型酒店在中秋連假有八九成入住率，個別四星及本地五星酒店更逾九成，單幢式酒店則有四五成。他形容入住率理想，但實際上房價比去年黃金周同期下跌一半。

酒店工會：十幾人聚集 憂傳染

現時酒店房間不受第599F章、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》限制，即入住人數、住客有否戴口罩等不受規管。香港酒店工會主席徐考澧說，市民訂房開派對的情况常見，「少則兩人，多則十幾人」；作為酒店職員會擔心多人聚集之處有傳染風險，認為政府政策不合理，「多人的地方就不封」。不過，他認為要限制每間房入住人數較難，因酒店有多個出入口，難以逐個客人檢查。

醫生：酒店房換氣非特別好 風險更高

呼吸系統專科醫生梁子超表示，容許酒店多人派對是「明顯漏洞」，因酒店房間本來設計只適合小量人在場，換氣不是特別好，在房內開派對的傳播風險，或比受法例規限的派對房間（party room）高。

梁認為酒店營運者不應推出以「聚會」為招徠的優惠，但明白他們要有不同方法恢復業務。他表示政府應與營運者溝通，必要時以法例規管酒店房間。

派對房業界：應實施同等規限

香港派對場地協會會長林漢然表示，多間酒店推出「Staycation」優惠，對派對房間不公平。他說派對房間跟酒店性質相近，「市民來不到party room，就全部去酒店」，「他們成行成市做埋plan，點解要停我哋？」他認為政府至少對兩者的容納人數、防疫措施實施同等規限。林漢然表示，業界在中秋連假有約八成時段已滿，「中秋不愁沒生意做」，但因每個房間只能接待4人，按人頭收費的話，估計今年生意額比去年少五六成。

明報記者

（疫情第三波）