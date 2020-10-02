抗爭書《致自由》出版一波七折：堅持香港出版 證明勇氣

在去年6．12事件中眼睛受傷的楊子俊，其開設的山道出版社早於4、5月時便與相熟印刷商預留檔期，將收錄了50名反修例參與者經歷的《致自由——香港抗爭一年紀實》出版，此前他已被另外3間印刷商以擔心有危險為由拒印。他不諱言，看到港區國安法生效首日即有人因展示「光復香港 時代革命」等標語被捕，他已自我審查，刪去書中港獨內容及修改字眼等，但在7月初出藍紙（用作校對）的臨門一腳階段，印刷商再審閱內容後仍以運作原因拒印。同期，康文署圖書館將多本政治人物的著作下架。

「（今年）7月是大家最驚的日子，大家不清楚國安法影響範圍有多大。」楊稱得悉有印刷商收到書面備忘，提醒國安法亦可能影響印刷商，令業界擔憂，亦有其他知名政界人物的著作在付印前被叫停；而《致》一書最終找過7間印刷商，並將出版流程「斬件」分開及修改設計，始能面世。

楊子俊曾考慮改到台灣出版，但因《致》標榜勇氣，「我想堅持在香港做，證明給大家仲有一份勇氣，知道大家目標一致，仍可在香港出版到這些書」，又認為此書出版後，或可作為指標及日後出書的參考「界線」。由於目前印刷一環是問題所在，他正研究自行印刷，但稱在成本、時間及質素方面都難與由印刷商承印相比，另一考慮方向是改以電子書方式出版。

書店店主稱打壓立竿見影

現時不少政治書暢銷，序言書室店主李達寧認為，除因這類書在「三中商」（三聯書店、香港中華書局、香港商務印書館）找不到、讀者要到樓上書店購買外，亦可能有讀者擔心未來再買不到而盡早購得。李說，國安法下出版港獨題材書固然「唔使諗」，其他題材亦因政府無明文列出哪類書不可出版，存在不少灰色地帶，已對出版及印刷界構成「立竿見影」的打壓。

（國安法3個月）