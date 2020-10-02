黃店文宣撕完再貼：真正白色恐怖 無底線的恐嚇

黃店「開餐」今年3月在佐敦開張時全店貼滿文宣，有「香港人加油」、Pepe和連豬公仔、「光復香港 時代革命」等標語。店主Eddy表示是藉此表態，「（對政府所為）是不忿氣的，整間餐廳設計都是明顯的表態，我不想只是貼幾張文宣」。港區國安法7．1前夕推出，Eddy第一個反應是「真係殺到埋嚟」，馬上與其他黃店商討，有人選擇不理，有人決定轉走低調路線。他原本亦不打算更換店內文宣設計，直至筲箕灣黃店被警方警告可能違法，他經思考後決定撕走所有文宣，包括沒有被指違法的「岳少Poster」，以及食客寫下的連儂牆便利貼。他後來反思「覺得是overreacted（反應過度）」、「好肉痛」。

「你要我退一步 我只會退半步」

Eddy認為撤文宣是讓步，心有不甘，故兩三日後決定重印並徵得文宣原創者同意後再貼滿全店，「你要我退一步的話，我只會退半步」，其佐敦店現在除貼滿台灣設計師創作的90度翻轉字「香港加油」，門面亦貼上「我真係好×鍾意香港」文宣圖畫。他又參考其他黃店做法，用空白便利貼貼滿牆身，繼續表態。

他形容港區國安法是真真正正白色恐怖，令人什麼也不敢做，「好像我以前常常播《願榮光歸香港》，現在都播少了。情况令人很無癮，你會很擔心政府會亂來，是無底線的恐嚇」。他認為對港區國安法恐懼是正常和合理的，但自覺只屬「二線人物」，沒有被捕風險，亦不擔心生意，「只擔心連累在我這裏工作的年輕人」；他說現時3間分店聘請數十名年輕人，最希望餐廳能自給自足，所得收益可用來支援年輕人，讓黃色經濟圈持續發展。

（國安法3個月）