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申遊行區議員：一堆紅線 不知幾時會中

【明報專訊】「喺一堆紅線，唔知幾時會中！」《港區國安法》實施後，公眾參與集會或遊行意欲似陷低谷，有份申辦6．28及7．1遊行的東區區議員徐子見說，在港區國安法下「大家都攰」，認為不能忽視國安法的影響力，港人或怕「中招」而避席公眾活動。不過，同樣有份申辦7．1遊行的民陣副召集人陳皓恒未有如此悲觀，認為國安法不至於嚇怕所有港人，只要有獲發不反對通知書的遊行順利舉行，再有百萬人上街並非難事。

徐子見說，在最近兩次申辦遊行中，警方均以限聚令為由拒絕申請，即使他提出公眾會分批出發，亦不獲受理；他認為限聚令是現時令市民不能聚集的最大阻礙，但亦不能忽視國安法影響力，稱國安法條文含糊，市民易誤墮法網，他對日後能舉行公眾活動及港人繼續享有表達意見的權利感悲觀，「可能要好沉默、好乖咁進行」。他認為反修例運動至今，示威活動已漸降溫，他亦無意申辦10．1遊行，「大家未搵得夠共識，大家都攰」。

陳皓桓則認為，國安法未必會嚇怕很多香港人，稱國安法條文模糊，難免令人恐懼，但相信香港人需要時間想清楚，「我對香港人的人性好有信心，好樂觀，他們會為自己或下一代行出來」，認為日後如有獲警方「不反對」的遊行舉行，要再有百萬人上街並非難事。

現讀中六、人稱「Lunch哥」的David，因連月獨自堅持參與「和你lunch」而為人熟悉，他認為國安法不是影響港人參與公眾活動的主因，反而是警方濫發限聚告票令市民卻步，「日後限聚令放寬，（上街）人數應會回升」。被問會否擔心觸犯國安法，David稱已作最壞打算，但他會堅持下去，「我不想因此便不去做覺得對的事」。

（國安法3個月）

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