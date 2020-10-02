示威之都失聲 遊行申請無一獲批 民陣指打壓集會積民怨 警：表達訴求應守法

至8月底8遊行集會申請 警全部反對

根據警方數字，今年頭6個月須通知及已通知警方的公眾活動共107宗，當中87宗（約81.3%）獲發不反對通知書，被禁止或反對的有20宗；然而，自港區國安法實施首日至8月31日，須通知及已通知警方的公眾活動共8宗，全部被警方禁止及反對。

以往每年逾萬集會逾千遊行

根據法例，不超過50人的公眾集會及不超過30人的公眾遊行毋須通知警方。警方數字顯示，本港過去4年每年有逾萬宗公眾集會及逾千宗公眾遊行，以去年為例，全年共有10,342宗集會及1094宗遊行，即平均每日約有28宗集會和3宗遊行。

自港區國安法生效後，公眾活動大減，綜合傳媒及網上資料，近3個月最少有6場由民間號召的遊行，其中民陣7．1「反對國安惡法 堅持五大訴求」遊行及天水連線「7．21元朗事件一周年」遊行，均按規定通知警方，惟遭警方反對，有市民遂自發上街，警方則分別以違反國安法或非法集結為由拘捕多人，又票控參與者違反限聚令。

由網民號召的遊行中，9月6日九龍區遊行有大批市民上街，其間與警方多次衝突，近300人被捕，餘下3場遊行只有零星參與者，甚至「無下文」。此外，逢每月21及31日均有市民自發到港鐵元朗站及太子站紀念去年「7．21」及「8．31」事件，亦未見太多人響應。

警方反對的其中一個理由是限聚令。民陣副召集人陳皓桓稱，2月至4月本港新冠病毒疫情嚴峻時，民陣無申辦任何遊行，現時疫情緩和，「睇唔到咩理由唔畀」。他認為國安法的確影響小部分港人，但大部分市民深思熟慮下仍會上街，「不止是政治，更是民生問題」，稱政府不停打壓，民怨只會繼續積壓，終有一日「大爆發」，「何時再出來，只待一個合適時機」。

學者：國安法是很重稻草 壓垮市民信心 市民灰心 「畀心機儲錢走」

科技大學社會科學部副教授成名認為，限聚令是直接令市民不能集結的原因，但國安法實施同樣影響市民遊行意欲，因條文及罰則模糊，市民「計算唔到後果，難免不安」。他說，港人或認為國安法實施代表一國兩制崩潰，是中央透過政府「亮劍」，「是一根很重很重的稻草壓垮市民對政府的信心」，料疫情過後參與遊行人數亦不會顯著增加，因市民已經灰心，「寧願做一些有機會改變現况的事，就是畀心機儲錢走」，遊行或將成為繼續留港港人宣泄情緒的平台。

回應批不反對書準則 警：確保秩序公安

本報向警方查詢批出不反對通知書的準則有否隨國安法實施而有變、如何保障市民上街表達意見的權利等，警方回覆稱，市民表達訴求應遵守香港法律及以和平合法方式進行，強調警方一直尊重市民表達意見、言論及集會的自由，會盡量利便所有合法及和平的公眾活動，同時亦必須確保公共安全和公共秩序。

明報記者 梁銘姿 羅霈潁 鄧俊豐

（國安法3個月）