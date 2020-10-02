棨然母親失眠逾月 弟弟奔走：用理智撐住

憂子看守所難眠 母：諗諗吓會喊

12港人的家屬上月中首次召開記者會，鄧母發言時不住飲泣，聞者心酸。鄧母前日（30日）得知兒子被以「組織他人偷越邊境罪」批捕後接受本報電話訪問，表示現時靠社工開導、上班及祈禱令自己分散注意力及安心，但仍不時惦念兒子，如近日天氣轉涼，又記起棨然每逢轉天氣，哮喘及皮膚病會更嚴重，想到他在看守所內未必有合適藥物便難以安睡︰「諗諗吓都會喊。」

長子棨然被拘留，次子為哥哥奔波，鄧母亦擔心次子健康，「辛苦佢，又要工作又為阿哥。」鄧棨然弟弟說，現時不會讓自己情緒低落︰「用理智撐住自己。」

弟弟表示，跟哥哥一向不會說「肉麻的說話」，但兩兄弟心中都重視彼此；哥哥在內地被扣留，他說「一開始我也想避開媒體」，不過後來認為，發聲或會令內地部門不敢對12人「太得寸進尺」。

兄弟情重 一向不說「肉麻話」

鄧棨然弟弟說，每年中秋，連同父母一家四口都會「齊齊整整食餐飯」，「一定有雞、海味」，但今年家人無心情做節；又說父親跟自己及哥哥政見不同，在哥哥被捕一事上更與父親就聘請律師、找議員協助的問題起紛爭，難以溝通。