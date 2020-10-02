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母對空櫈 等偉然回家

【明報專訊】12名被拘深圳港人前日被正式「批准逮捕」，無法與至親於中秋團圓。被捕者黃偉然的母親接受本報訪問，談到兒子被捕後，將他房內物品細心收好，僅餘空櫈、空桌，「（我）等緊呢個成員返屋企」。回想往年中秋一家團聚，她說「今年沒心情」過節，只盼內地當局依法辦事，重申拒絕「官派律師」代表兒子。亦有被捕人家屬冀到內地看守所探訪至親，促港府人員陪同。保安局回應如家屬求助，入境處會繼續為他們轉交書面訴求。

明報記者 艾博瑜

黃母怕連累親友 着「唔准打畀我」

54歲的黃偉然母親說，自兒子被捕後，生怕連累親友，已斷絕來往，「唔准打畀我，唔准嚟睇我」。訪問當日臨近中秋，黃母憶起每年與家人及朋友齊集黃家天台燒烤賞月，「今年無心情，完全忘記了，看新聞才知中秋撞正十一」。

黃母說8月底收到香港警察轉發內地當局對其子的拘留通知書後，從新聞及內地官方對案件的描述，令她覺得兒子未必可短期內回家。為好好保存兒子物品，她將偉然書房內的牀褥被鋪、書及遊戲機等，收入膠箱及膠袋，「現在他的房剩一張空櫈、書桌及書櫃」。本該一家團聚的中秋節，她說家中「差一個成員，（我）等緊呢個成員返屋企」。

被問到個多月來的情緒起伏，黃母搖搖頭說：「我好清楚自己一日未見個仔，一日都唔可以崩潰」，靜默數秒後再說：「個仔係我嘅原動力。」

原以為溫室小花 內地媳婦堅強奔走

12名港人家屬上月中召開記者會後，黃母及偉然的太太一直為偉然奔波；兩人本身有全職工作，黃母說媳婦最近轉為兼職，以騰出更多時間為偉然奔走。黃媽媽形容，以前覺得來自內地的媳婦是「溫室小花」，「好多嘢要偉然幫佢」，但為了偉然，媳婦現時獨自面對眾多媒體鏡頭，更說會代偉然好好照顧她（黃母）。

一個月來，家屬既聯絡議員及入境處，又辦記者會及請願，黃母說自己能做的已做，而她最基本要求是想內地依法辦事，讓家屬委託的律師代表被捕親人，「如果真的查清楚，要入罪、坐一年都不要緊，但不可以官派律師給他」。礙於到深圳要隔離14日，又擔心被內地當局「小動作」阻撓，她抗拒到深圳看守所申請會見偉然。

棨然弟促港府陪家屬探視

保安局：可轉交書面訴求

另一名被捕人鄧棨然的弟弟接受本報訪問時表示，如獲香港官方代表陪同，會考慮在內地撤銷入境隔離14天後，到深圳看守所申請與哥哥見面。有法津學者認為，12人目前涉普通刑事犯罪，家人要求探視屬合理要求（見另稿）。

本報周三（30日）向保安局查詢，會否尋求派人探視12人或協助家屬委託律師會見當事人等，局方回覆表示，入境處及駐粵辦一直跟進事件，又稱如家屬有求助，可與入境處聯絡，處方會協助家屬轉交書面訴求。

涂謹申：港府代表探視起碼表達關注

港區人大代表葉國謙昨表示，以也當人大代表16年的經驗，現階段家屬「沒可能」與12人見面，認為要待審訊期間、被捕人罪成入獄後或無罪釋放時，家屬才可見面。民主黨立法會議員涂謹申認為，家屬探視在內地被扣押者並非權利，「但港府有沒有去尋求（探視）？」他認為如港府協助或派官方代表去探視12人，起碼表達了對此事的關注。他亦促請警方及有關部門公開更多資料，讓公眾客觀了解12人被捕當日情况。

警務處長鄧炳強在港台節目《議事論事》表示，該12名被拘捕港人全部被本港警方通緝，警方會查核被拘留者有否犯下香港或跨境刑事罪行，以及有無人協助逃犯離港。

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相關字詞﹕12潛逃被捕港人

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