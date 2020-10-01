【Emily】不滿被趕 警指揮官話區會越權

【明報專訊】中西區區議會5月份通過臨時動議，禁止警方西區指揮官黃少卿及該區警民關係主任余剛出席區議會會議。佢兩個噚日再出席區議會會議，一眾區議員就引用區議會常規要求兩人離開；Madam黃噚日下晝就開記者會譴責區議會越權。
中西區會：通過咗臨時動議禁佢哋再嚟
中西區區議會一眾民主派議員之後發聲明，話madam同阿sir 5月28日出席會議時，「多次違反區議會會議常則及不尊重區議會，例如多次自行離席及在未經主席同意下強行發言」，故通過咗臨時動議禁止佢哋再嚟。黃少卿噚日講番件事，就話當時係傾緊西區警署重建計劃，喺兩小時內議員多次發表針對警方嘅失實指控、揑造事實，刻意中傷警隊，仲動議拆咗西區警署。佢反對動議不果，決定離場抗議。
Madam話政府上次都發咗聲明，話區議會無權禁止政府代表出席會議，話有關動議係越權同有違會議常規，噚日係別無選擇下離場抗議。不過泛民議員話根據中西區區議會會議常規第15條，「如果出席或旁聽區議會會議的人士的舉措妨礙會議正常進行」，主席可警告，經警告無效主席可勒令其離開會場；要求警方派其他合適嘅人選出席會議。噚日madam就無回應會唔會派其他代表開會，只係話一路好有誠意，為區內居民福祉，盡量出席會議。