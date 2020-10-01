【Emily】不滿被趕 警指揮官話區會越權

中西區會：通過咗臨時動議禁佢哋再嚟

中西區區議會一眾民主派議員之後發聲明，話madam同阿sir 5月28日出席會議時，「多次違反區議會會議常則及不尊重區議會，例如多次自行離席及在未經主席同意下強行發言」，故通過咗臨時動議禁止佢哋再嚟。黃少卿噚日講番件事，就話當時係傾緊西區警署重建計劃，喺兩小時內議員多次發表針對警方嘅失實指控、揑造事實，刻意中傷警隊，仲動議拆咗西區警署。佢反對動議不果，決定離場抗議。

Madam話政府上次都發咗聲明，話區議會無權禁止政府代表出席會議，話有關動議係越權同有違會議常規，噚日係別無選擇下離場抗議。不過泛民議員話根據中西區區議會會議常規第15條，「如果出席或旁聽區議會會議的人士的舉措妨礙會議正常進行」，主席可警告，經警告無效主席可勒令其離開會場；要求警方派其他合適嘅人選出席會議。噚日madam就無回應會唔會派其他代表開會，只係話一路好有誠意，為區內居民福祉，盡量出席會議。