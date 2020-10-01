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2020年10月1日星期四
港聞二
警今各區佈防 保安局籲勿違法集結 聶德權發信提示公務員 民陣料警大濫捕
駱惠寧：愛國不是選擇 是義務正道
理大今升旗 學生會籲穿黑衣出席
籲割警頸燒警車 再兩人涉煽動月夕行動被捕
國安機構資訊零公布 監察無從 編制運作仍成謎 人權組織：是否違規違法難跟進
捲國安案遭至親割席 鍾翰林：無悔但再難堅守言行
劉偉聰：港人頂上懸刀 劉兆佳：難評估達震懾效果否
嘆「屈機」顛覆司法制度 大狀也移民
通屋走認知障礙院友確診 84人檢疫 一周前翠屏邨搬入 源頭不明料社區感染
菲傭三驗始呈陽性有抗體
袁國勇倡港鐵巴士每小時換氣6次 工程學者建議度二氧化碳定客量
「罰食客」新例首天有大牌檔5人同枱 業界籲自律
院舍員工恐疫離職 業界倡公帑發津貼
派錯藥婆婆仍昏迷 家屬獲酌情探望
疫下遊學團取消 24校指旅社拒退款 涉3旅社團費736萬 議員促當局介入
中菜館疫市開業 嘆遲開戶失保就業防疫資助
【疫境前行】廠商會永遠名譽會長黃友嘉：限聚損失每日15億 防疫勿一刀切
【疫境前行】供求失衡 樓價企硬 設土地指標 勿空談願景
【疫境前行】院舍爆疫「人間悲劇」倡即撥款改善設施
梁振英803基金覆核 促公開失當教師資料
葉建源：覆核如批鬥教育界 黃錦良：尊重司法機構決定
灣仔3廈住戶收粉末信重案查 街坊疑為糖碎
涉么鳳家族成員命案 女疑犯裁死於自然
12港人正式批捕 2涉組織偷渡 「首要分子」可囚終身 家屬憂遭引導促准自委律師
盼中聯辦轉送月餅 家屬重申拒絕官派律師
南丫海難遺屬聯署：8年沒公義 無法釋懷
栢志高稱無打算離港 葉傲冬：管理層董事局合作差
迎月夜黑雨至 中秋雨漸歇
調查：45%市民「非常想」旅行 旅業促本地遊豁免限聚
渣打技術問題 客戶誤遭自動轉帳馬會
臥底揭反黑假掃賭 賭檔睇場認罪 警署內商討安排假賭客「唔要南亞裔」
胡志偉促泛民修補不信任 本土派倡議會資源投放抗爭
主席投票或泛民缺一 建制夠票DQ議員
公務員伸腳絆警囚兩月 因案被解僱 官：咎由自取
稱理大衝突遭警毆禁錮 區議員李傲然索償警隊
兩「證人警察」分涉刑事案 男生涉圖搶犯案再押後
控未經批准集結 黃之鋒古思堯保釋
李東海校女教師校內墮斃 死因庭12月研訊
為學業不開心 14歲男生墮斃
尊子漫畫
【Emily】不滿被趕 警指揮官話區會越權
【Emily】國慶前夕 民記「慶祝」字句對正軍營
【Emily】港鐵車廠設生產線 梯形口罩造型曝光
【Emily】葉國謙：民建聯議員都關心陳同佳案
【Emily】曾DQ小麗 郭偉勳接任駐武漢辦主任
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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