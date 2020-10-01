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公務員伸腳絆警囚兩月 因案被解僱 官：咎由自取

【明報專訊】案發時任職政府助理文書主任的男子，去年12月21日在尖沙嘴海洋中心的示威中，伸腳絆倒便衣警員，該警無受傷，事後請病假3天。男子事後被辭退，他否認襲警罪受審，早前被裁定罪成。裁判官鄭念慈昨日在九龍城裁判法院判刑時強調，法庭絕不姑息襲警罪行，又稱被告失去工作「咎由自取」，判他入獄兩個月，並准他以5萬元保釋等候上訴。

原任助理文書主任 目前無業

2017年起任職政府助理文書主任的被告馮耀暉（28歲），今年初因本案而被停職，5月遭正式解僱，目前無業。裁判官鄭念慈判刑時稱，即使案中警員傷勢不重，但仍需放3天病假，形容被告伸腳的「偷襲」行為不亞於明目張膽施襲，而被告行徑不易察覺，但天網恢恢，被閉路電視拍下行徑。

鄭官重申襲警罪嚴重，引述案例稱即使被告背景良好，仍須判以嚴峻及具阻嚇刑罰，以儆效尤，否則前線警員人身安全得不到保障，警隊士氣亦會受創，遂判被告入獄兩個月。

保釋候上訴 保金1000變5萬

辯方申請保釋等候上訴，獲鄭官批准。辯方自行提出將原本1000元保釋金加碼10倍至1萬元，惟鄭官稱「遠遠不足」，加碼至5萬元才准被告保釋，其間他須交出旅遊證件，不得離港，並須守宵禁令。

路署主任涉毁膠鏈脫罪

官：或跌倒時扯斷

另外，路政署高級測量主任陳國衛（55歲）涉去年聖誕節向警員大叫，之後徒手扯斷路邊欄杆的膠鏈。他昨日在西九龍裁判法院受審，被裁定一項刑事損壞罪名不成立。

裁判官鍾明新表示，負責拘捕的警員供稱在警車上看見被告弄斷膠鏈，但警車速度正常，不排除警員觀察不全面，無法辨別被告是刻意扯斷膠鏈還是不慎跌倒。鍾官又稱，該警員查問被告前沒有作出警誡，情况不理想。

警查問前無警誡「不理想」

駐守機動部隊的防暴警員馬玉峰（譯音）於案發當日下午3時在旺角荔枝角道附近，以涉嫌刑事毁壞拘捕被告。馬在辯方盤問時提及，被告曾不斷指罵警員，「例如問我『有無良心㗎？』，我完全聽唔明佢咩意思」。

被告自辯時稱，他在案發前一日到醫院照顧患癌的母親，導致精神狀態不佳，事發時自己失去平衡，一時踢到石壆，順手抓住路邊的膠鏈，並非蓄意毁壞膠鏈，亦否認曾指罵警員。

明報記者

【案件編號：KCCC2995/19、WKCC1389/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕監禁 襲警罪 公務員 和你Shop 反修例運動

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