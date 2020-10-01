胡志偉促泛民修補不信任 本土派倡議會資源投放抗爭

胡志偉昨晨出席港台節目《千禧年代》，他說理解做任何決定都會受批評，但強調民主派「本是同根生，相煎何太急」，認為「真正對手」是港府及中央；他稱留任議員會鍥而不捨做好工作，不會因政治和警政壓力而退縮。

劉頴匡表示，民主黨林卓廷前日致電聯絡，表示希望與初選出線者等商討合作，但暫無大進展。劉昨在facebook發文，稱泛民的民調沒有取得過半數支持者贊成延任，「但（泛民）仍一意孤行，與『民主』兩字愈走愈遠，甚至淪為建制笑柄」。劉又認為議會資源應投放於支援抗爭，稱資源不限於金錢，舉例社福界邵家臻會花時間關心被囚示威者。

譚耀宗稱不符參選資格議員不應留任

民主派議員決定留任，全國人大常委譚耀宗昨出席國慶活動時回應，稱這屬他們的考慮，但認為部分不符合參選資格的議員不應留任，意指早前被選舉主任DQ的公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和會計界梁繼昌。

同場的基本法委員會副主任譚惠珠說，民調結果顯示，支持民主派留任的人數不過半，反映議員的認受性低；她寄語留任的民主派「做實事，因為前兩日的會議，依然有些混亂」，認為議員密切聯繫激進派不是好的趨勢，冀他們回頭是岸。