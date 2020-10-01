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臥底揭反黑假掃賭 賭檔睇場認罪 警署內商討安排假賭客「唔要南亞裔」

【明報專訊】4名荃灣反黑組警員涉與黑幫設局造假，在掃蕩非法賭場前先與賭場負責人接洽，講明掃蕩日期並叫負責人安排「假賭客」予警拘捕，更疑稱「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。事件被一名安插在賭場工作的臥底警揭發，4警連同賭場負責人被控串謀妨礙司法公正罪。賭場負責人昨日在區域法院認罪，還押至明年1月15日求情。

涉串謀妨礙司法不認罪 4警明年審

被告陳少寶（39歲）報稱無業，承認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人串謀妨礙司法公正。另涉案餘下4名被告均為涉案警員，分別是趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲）早前不認罪，案件押後明年1月15日受審。

案情指出，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）於2016年12月展開一個名為「金輝」的臥底行動，滲入黑幫「和勝和」。2018年1月，臥底被和勝和委派至荃灣一幢工廈非法賭場工作，陳少寶則為非法賭場負責人。

警教應付搜查 造假竅門「合邏輯」

同年4月警方荃灣區反三合會行動組委派4名警員調查非法賭場。同年6月18日，陳少寶吩附臥底警搬走賭場內釣魚機、入錢機及閉路電視鏡頭，其後又着臥底警聯絡「反黑南哥」，說已與警方安排，警方會在指定日期突擊搜查，叫臥底警連同4名「戲子」賭客屆時讓警方拘捕，獲保釋後再分酬1500至5000元予「戲子」。

兩日後臥底警致電「反黑南哥」，獲通知到荃灣警署會面，見到調查賭場的4名警員，其間有警員表示，臥底警安排「戲子」賭客時，「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」，又稱非法賭場在突擊搜查時應只有一部釣魚機，着臥底警減少場內椅子數目，否則「不合邏輯」。有警員其後通知臥底警，同月22日會突擊搜查，叫他準備就緒，惟該行動終無實現，最後4警連同陳少寶被捕，臥底警在認人手續中認出5人，而陳少寶於警誡下亦承認與警方有協議，安排「戲子」予警拘捕。

【案件編號：DCCC 917/19】

相關字詞﹕區域法院 妨礙司法公正 非法賭檔 臥底 警員犯法 反黑組

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