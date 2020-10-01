渣打技術問題 客戶誤遭自動轉帳馬會

根據馬會回覆稱，由於渣打銀行系統問題，得悉部分渣打客戶於昨日零時15分至早上3時35分期間，在未經客戶指示下，銀行戶口自行轉帳至投注戶口；馬會稱沒有指示渣打進行相關轉帳，已即時聯絡渣打跟進，並獲渣打通知已完成所有退款，將款項退回至受影響客戶的銀行戶口。

渣打：款項回撥客戶戶口

金管局要求詳細報告

渣打稱，由於技術問題，令少數開立了馬會帳戶的渣打客戶，在昨晨誤被重複扣帳；渣打會通知受影響客戶，正進行更正將誤扣款項回撥至受影響客戶的戶口，並對客戶帶來不便深表抱歉。渣打及馬會的回覆均無披露涉及的客戶數目和金額，有受影響客戶向傳媒表示，被轉帳金額以萬元計。

金管局發言人稱，留意到有關銀行已發聲明向公眾解釋事件，已要求銀行提交詳細報告，並採取有效措施防止同類事故發生。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信事件或涉渣打系統程式出錯，「如果馬會系統出錯，就應該不會只有渣打一間銀行出事」，認為渣打難辭其咎。他同時指出，馬會目前的網絡系統，包括登入戶口程序亦太簡單，建議渣打及馬會藉今次事件，重新檢視並提升網絡保安。