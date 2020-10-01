調查：45%市民「非常想」旅行 旅業促本地遊豁免限聚

香港旅行社解困大聯盟與香港中國旅遊協會在9月18至26日，電話隨機抽樣訪問1039名市民，45%受訪者表明「非常想」去旅行，逾六成支持盡快落實健康碼，而大部分受訪者認為健康碼認可檢測收費應在249元或以下才較合理，另57.9%支持與多個地區建旅遊氣泡。至於最想去的地區，45%受訪者稱最想到內地。

六成人倡盡早落實健康碼

香港中國旅遊協會常務理事李振庭稱，現時在4人限聚令下，旅行社即使辦本地遊，團費或要800至1000元，難以吸引港人參加，冀旅遊團可豁免不受限聚令規限。他促政府將「綠色生活本地遊鼓勵計劃」和「旅行社鼓勵計劃」加碼及延期一年，又稱當局應盡早落實健康碼，讓市民出遊「抖氣」。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，政府應在推全民自願參與的普及社區檢測計劃時宣傳健康碼，現已錯過黃金機會。他希望若國慶假期後疫情平穩，政府應盡快推健康碼，並將檢測費用控制在200元或以下。大聯盟亦要求政府向旅行社提供10萬元基本資助，並延續保就業計劃6個月，助業界度過經濟寒冬。