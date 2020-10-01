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南丫海難遺屬聯署：8年沒公義 無法釋懷

【明報專訊】今日是造成39人身亡的南丫海難發生8周年，家屬至今仍未能得悉事件真相。其中17名家屬昨聯署發表公開信，稱苦等調查結果8年仍未能得到公義，無法釋懷。有家屬稱，最近一年多就調查進度毫無音信，家屬查詢無門，擔心事件拖十年八載再無人提起，認為交代調查不止關乎死難者，「除非700萬人都認為（海難調查）不再重要，否則政府都要公道交代」。

逾年無調查音信 促交代進度

來自10個死難者家庭的17名家屬在公開信斥政府對事件避而不談，家屬苦等8年未得公義，更談不上釋懷，有年長家屬帶着憤恨不甘離世；事件奪走39命，更摧毁了不止39個家庭，在生者生命裏刻下「不可磨滅的傷疤，或者一生都會蒙上陰影難以釋懷」，又稱警方調查仍未有結果，死因庭因而未能開庭，死者至今未獲發死亡證。

未調查完未開死因庭 「拜祭都不知應說什麼」

有份參與聯署、遇難者梁家杰的姊姊Alice接受本報訪問稱，家屬至今未能看到調查報告，當年對口的政府人員「轉走的轉走，退休的退休」，即使發公開信也不知如何交到政府手，只能靠傳媒。她最近一次獲調查最新資訊已是去年1月，斥政府鴕鳥政策，若仍在調查起碼可交代進度。

Alice說，每年農曆八月十六日都會與家人到弟弟墳前拜祭，「永遠拜他都不知應說什麼，不知他怎樣死，做（跟進）了8年都不知做了什麼？」她說身邊不少朋友以為事件已獲妥善處理，亦以為多宗民事索償後家屬已放下，但對她來說，「不是這樣計，亦不是為了錢，而是求真」。

運房局：調查摘要2014年已公布

運房局回覆稱，該局就南丫撞船事故的內部調查報告一般不會向公眾披露，已在2014年公布調查報告摘要；局方現繼續與海事處推展提升船隻安全和改善海事監管制度的措施。

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