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12港人正式批捕 2涉組織偷渡 「首要分子」可囚終身 家屬憂遭引導促准自委律師

【明報專訊】12名港人涉潛逃被扣深圳，37天刑事拘留期今屆滿。深圳市鹽田區人民檢察院昨晚通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪批准逮捕鄧棨然和喬映瑜，其餘10人以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕。組織他人偷越邊境罪可處2至7年刑期，但組織集團首要分子、造成重傷或死亡等可處無期徒刑，家屬擔心被捕港人欠缺法律知識下作供會被引導，要求讓家屬委託的律師協助當事人。

保安局：求助可續聯絡入境處

保安局回覆，警方昨循通報機制接獲內地執法部門批准逮捕12港人的通報，家屬如有求助可繼續聯絡入境處。12人家屬昨晚發聲明對內地的決定震驚和憂心，促當局停止秘密羈押，容許家屬及受委託律師探視，避免被捕人進一步受傷害。

組織偷渡可判2至7年

根據《中華人民共和國刑法》，組織他人偷越邊境罪可處2年以上7年以下有期徒刑，組織集團的首要分子、多次組織或者組織人數眾多的，或造成被組織人重傷、死亡的，可處7年以上有期徒刑或無期徒刑，而偷越邊境罪中，情節嚴重的可處一年以下有期徒刑、拘役或管制。

內地律師：批捕後最多可再羈押7月

《星島日報》昨引述消息稱，12港人涉潛逃時開船的是鄧棨然。受家屬委託代表鄧的律師向本報稱，一般而言僅開船的行為不構成組織罪，還要看該人有否組織行為。內地刑事辯護律師莫少平稱，批准逮捕後公安可繼續羈押並展開偵查兩個月，案情複雜者可延長羈押3次，首次延長一個月，第二、三次分別延長兩個月，即最多可被羈押共7個月。

鄧棨然胞弟向本報稱，得知哥哥被指涉組織罪感非常突然和失落，「因事態嚴重了許多」，擔心他欠缺法律知識下作供易受引導，家屬委託的律師是家人在內地「唯一信得過的人」，重申拒絕官派律師，內地應讓家屬委託律師會見當事人。

協助家屬的民主黨立法會議員涂謹申指出，被捕人被指控愈嚴重罪行，更應愈早得到自由選擇的律師保障法律權利，他認為內地在此案連依法治國也做不到，重申港府有責任保障港人在內地合法權利。

相關字詞﹕保安局 12潛逃被捕港人

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