灣仔3廈住戶收粉末信重案查 街坊疑為糖碎

事發於昨凌晨2時17分，有住戶返回灣仔太和街福和大廈時，發現自己信箱收到一封內藏粉末可疑信件。警方到場向保安了解後，發現大廈多個單位信箱前晚出現可疑信件，該批信件僅寫收件地址，沒寫收件人，警員逐戶拍門後，共檢走25封可疑信件。

前日下午約1時半，灣仔蘭杜街2號麗都大廈及船街15號寶志閣亦有住戶收到內藏不明白色粉末信，當時警方共檢走約40封可疑信件。爆炸品處理課一度到場，調查後初步相信白色粉末是糖粉。灣仔警區重案組第2隊把上述3宗案件合併跟進，暫無人被捕。

重案組探員昨午返回太和街福和大廈調查，其間曾向街坊派發問卷了解案件，其中灣仔蘭杜街2號麗都大廈管理處貼出告示，呼籲住戶若接到可疑信件應立即報警。

無填收件人 警3廈共檢65封可疑信

麗都大廈住戶陳太表示，前日下午1時許返回大廈時，已有大批警員於信箱旁留守，有探員以電筒逐一檢查信箱內信件，當陳太欲取信時，探員向她稱打開信箱，待探員檢查有否可疑粉末信後才取信。陳太稱自己沒有收到粉末信，但其他街坊則收到內含冰糖碎及砂糖的信件，稱事件前所未見感害怕，質疑「點解有人咁得閒？係咪想玩差人？」

福和大廈住戶陳先生稱，前日下午3時許檢查信箱時發現可疑信件，信封面貼有電腦打印地址，但沒填寫收件人，打開後發現內藏一個裝有冰糖碎的藥袋，對事件感奇怪，自己初時沒有報警，至晚上警方到場時才向警員告知事件。陳稱當時警員曾向各事主了解是否有人從事議員等敏感職業，但獲悉無人從事敏感職業後，便沒有進一步查問。