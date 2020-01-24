港聞

港聞二

梁振英803基金覆核 促公開失當教師資料

【明報專訊】前特首梁振英創立的「803基金」今年2月去信教育局，要求公開專業失當的教師和學校資料，局方以有違《公開資料守則》等原因拒絕。基金昨入稟高院申請司法覆核挑戰有關決定。基金認為，假如教師關注自身私隱，他一開始便不應作出專業失當的行為，質疑有關決定令家長和市民被蒙在鼓裏，損害彼此之間的關係。

申請人為803基金，答辯人為教育局長。入稟狀指，申請方今年2月4日透過律師去信教育局，要求局方公開專業失當的教師個案，包括涉事教師和學校、失當的情况，以及局方的調查和跟進行動。教育局3月回覆，局方已就39宗失當個案採取行動，包括發出13封譴責信、4封警告信、9封勸喻信和13個口頭警告。局方同時拒絕公開有關資料，認為做法有違《公開資料守則》和《個人資料（私隱）條例》。

教局憂標籤教師 申請方：未考慮家長利益

教育局其後應申請人要求覆檢，至7月維持原有決定，認為做法對學校和教師帶來不必要的壓力，亦對改正行為的教師帶來標籤效應，甚至損害彼此的關係和信任。

申請方認為，局方應保障本港教育質素和學生福祉，亦應提醒家長和公眾哪些學校出現專業失當，令家長採取措施保護子女，包括考慮會否繼續就讀或報讀該校，質疑局方作出涉案決定時，未有考慮家長和公眾利益，令家長和公眾被蒙在鼓裏，甚至損害彼此之間的關係。

就局方擔心公開資料將對教師帶來標籤效應，申請方認為做法能鼓勵學校和教師改進，又認為若教師關注自身私隱，一開始便不應作出專業失當的行為，質疑局方作出不相關的考慮。

申請方又稱，局方沒說明公開上述資料為何違反保密責任，法律亦未有規限公營機構收集的資料必須予以保密。

申請方形容基金作為促進法治和文明活動的非牟利組織，已妥善向局方作公開資料要求，要求法庭撤銷局方原決定，並下令公開資料。

教局不評論覆核 稱懲處不枉不縱

對於基金提出司法覆核，教育局發言人表示，現階段不會評論，又稱教師一言一行對學生成長影響深遠，家長及社會大眾都對教師專業操守有很高期望，因此教局一向致力維護教育專業和學生福祉，對於每宗教師失德或違法的個案，都會按照《教育條例》和既定程序認真和嚴肅處理，並在查明屬實後適當懲處，不枉不縱。

【入稟編號：HCAL1969/20】

相關字詞﹕教師 專業失當 司法覆核 教育局 梁振英

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