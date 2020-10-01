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【疫境前行】院舍爆疫「人間悲劇」倡即撥款改善設施

【明報專訊】疫情持續，本港逾百名感染新冠病毒者死亡，逾九成是65歲以上長者。黃友嘉談及長者孤獨離世感到哀傷，「無人探他們，這是人間大悲劇，有些甚至離世時也是孤獨地死的」。他建議港府在未知會否出現第四波疫情前，投放資源改善安老院舍環境，並提升院舍職員薪酬。

現時全港約7萬名長者居於約1000間安老院舍，人均居住面積約7平方米，密度之高，成為疫下最大隱憂之一。於7月爆發的第三波疫情中，14家安老院舍爆疫，相繼出現感染群組。因染疫死亡的院友，佔第三波疫情死亡人數約四成。「這是人間大悲劇。」黃友嘉說，本港安老院舍質素參差，惟未被及早正視，至疫情爆發，「有一些老人家有老人癡呆，他好混亂，好多人以為家人不探望他，有些甚至死的時候，孤獨地走，對中國人來說，最難接受是這樣，送（終）也沒法送」。談到這裏，黃友嘉眼泛淚光。

改善薪酬促就業 改善環境救人命

面對未知會否及何時出現的第四波疫情，黃友嘉認為，政府已投放數千億元保就業及抗疫，建議在現時疫情稍緩的喘息期，應投放資源改善安老院舍設施及提升院舍員工薪酬，「（院舍）勞工大多是基層員工，改善他們的薪酬待遇，其實也是促進基層就業；而改善院舍環境，是救人命的」。他強調，對比政府在各行各業派錢，認為自己對改善安老院舍的建議是「make sense（合理）的，應該要馬上去做」。

相關字詞﹕疫情第三波 疫境前行

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