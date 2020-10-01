【疫境前行】供求失衡 樓價企硬 設土地指標 勿空談願景

公屋輪候時間5.5年「響警鐘」

自1997年金融風暴至2003年SARS期間，本港樓價大幅下跌約七成。今次疫情比SARS時間更長，但對樓價影響卻較03年輕微。黃友嘉指出，樓市反映資產價格，現時樓市跌幅輕微反映市場需求存在，但供應不足。

他指出，本港樓市在1997年至2002年期間已下跌近一半，至2003年SARS期間再進一步下跌；且當時美國沒有帶頭推行量化寬鬆（QE），故認為今年疫下樓市狀况不能與2003年相提並論。他提到，目前不少數字反映房屋供求失衡，如公屋平均輪候時間長達5.5年，「響起了警鐘」，認為政府需衡量市民對樓價的負擔能力，建屋工作不能鬆懈。

批政府造地慢程序耗時長

黃友嘉今年5月獲政府委任為土地共享先導計劃顧問小組主席，負責審批私人發展商申請與政府公私營合作發展土地，惟計劃至今未接獲申請。黃友嘉認為，目前政府造地速度太慢。一旦涉及私人土地發展項目，政府着手處理補地價，「一提，政府說要有程序（遵守），不是私相授受、官商勾結」，但處理時間太長，「起不到樓，樓價更高」。

指填海不可或缺 支持明日大嶼

他強調填海不可或缺，支持政府推出「明日大嶼」計劃，大規模增加土地供應，表明政府須就土地供應設立「強硬」指標而非只提願景，「政府要看未來3年、5年需要幾多（土地供應），要達到指標」。

SARS時部分業主減租與租戶共渡時艱，但是次疫情中，有租戶反映業主「象徵式」減租一個月，批評是竭澤而漁。被問到現時應否推行租金管制，身為經濟學博士的黃友嘉表示持開放態度，但個人不相信有關政策的成效；又指目前新租約租金已有所下跌，反映市場有自行調節機制。