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【疫境前行】廠商會永遠名譽會長黃友嘉：限聚損失每日15億 防疫勿一刀切

【明報專訊】新冠病毒疫情纏擾全球逾半年，人類生活變化翻天覆地，對經濟打擊有多重仍未知，但知與疫共存將是未來生活模式。本報走訪多名不同領域政商界領袖，就香港如何「疫境前行」提供意見。

新型冠狀病毒肆虐全球，對全球經濟及民生造成重大打擊。香港中華廠商聯合會永遠名譽會長、港區全國人大代表黃友嘉接受本報專訪時表示，本港實施限聚令期間，每日經濟損失逾15億元，預期疫情在港或持續多一年以上，建議政府「精準」防疫，不應「一刀切」對各行業實施限聚或停業措施。疫情加上中美角力，中美科研技術及產品脫鈎，中國留學生負笈美國亦受影響，黃友嘉認為，本港高等教育及科研產業可彌補中國學生和內地科研需求，具發展潛力。

明報記者 黃俊鋒 李以莊

批港防疫似美國 社會不齊心抗疫政治化

自本港1月錄得首宗新冠病毒確診個案，至今在港已出現三波爆發。黃友嘉表示，對比內地、澳門及台灣，本港抗疫「整體社會表現不好」，在兩岸四地中做得最差，並以「肉酸」形容。曾任美國聯儲局經濟研究員的黃友嘉認為，本港情况與美國相似，社會上「不齊心」、將抗疫工作「政治化」，「做不做全民檢測，很多人有意識形態話一定要撐，有些又話一定要杯葛」，而港府在抗疫工作上，亦給人一種未能控制疫情之感。

港經濟「吊鹽水仍大量失血」

疫情肆虐全球，英國、美國現時疫情反覆，黃友嘉預計，疫情在港仍會持續一年或一年半以上，市民與疫共存將成「新常態」。他說，本港為應對疫情推出限聚令等措施，付上沉重經濟代價，以本港今年首兩季GDP下跌9%及9.1%計，推算每日損失7億多元，再加上政府投放逾3000億元救經濟，日計花費約8億元，「政府泵錢落去『吊鹽水』撐住經濟，即本港直接經濟損失每日達15億元，1個月就400幾億元，是很誇張的數字」；本港財政儲備由1.1萬億減至8000億元，他形容本港經濟「在吊鹽水中仍然大量失血」。

倡「精準」釐定措施 疫情受控應放寬限聚

黃友嘉認為，港府需訂立全盤防疫政策，冀在疫情受控下較大程度放寬限聚令及恢復通關。他以政府早前一次過關閉14類處所為例，不同行業處境、感染風險有別，建議政府應「精準」釐定防疫、限聚措施，避免「一刀切」執行，舉例稱疫情受控可放寬針對食肆的限聚要求，但婚禮、宴會等大量人群聚集的活動，則需視乎情况而定。

面對未知的第四波疫情，黃友嘉促港府需準備大規模檢測設備，以盡快追蹤病毒源頭，另需確保隔離設施及醫療裝備充足，並在疫情稍緩期間改善安老院舍環境。

高等教育科研產業可應內地需求

疫下本港各行各業均受打擊，加上中美角力，香港成磨心，黃友嘉形容本港經濟形勢「前路艱難」，但他相信憑本港「一國兩制」、法治等固有優勢，有部分產業在國際形勢下較以往「更有前途」。

根據數據網站Statista數字，去年約近37萬名中國留美學生，美國總統特朗普7月曾宣布取消網上課程留學生簽證，令中國留學生感進退維谷。黃友嘉認為，隨着美國等西方國家或對中國留學生採取「不歡迎」態度，到當地求學門檻提高，而內地學生對高等教育有極大需求，香港高等教育產業將迎來新機遇，「無論是本港大學設校舍收生，抑或在大灣區設分校」，均可滿足中國學生有關需求。

他又稱，美國與中國的科研合作脫鈎，中國有迫切性自家研發科技產品，但內地缺乏基礎科學（Basic Research），而香港各大學科研優秀，基礎科學更是強項，認為只要扣連內地發展，將香港的科研產業商品化，或可填補內地對科研產品需求。

■訪問片段

link.mingpao.com/65221.htm

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