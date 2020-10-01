港聞

港聞二

中菜館疫市開業 嘆遲開戶失保就業防疫資助

【明報專訊】新冠肺炎疫情下，飲食業生意受創。佐敦渡船角一中菜館東主潘小姐與胞兄，於疫情前籌劃創業、「疫市」開業，因收入不穩，一直未有聘請人手，只靠二人之力維持餐廳運作。由於菜館領取食物業牌照及開設強積金供款戶口日期，不符合「抗疫基金」及「保就業」計劃的「截數日」，故未能受惠於資助計劃。潘小姐慨嘆，菜館成計劃下「遺珠」，認為補助應覆蓋所有食肆，或向不合資格食肆發放額外津貼，「而唔係一刀切，幫得呢個唔幫嗰個」。

保就業秘書處：

不考慮延長積金開戶截數日

保就業計劃秘書處回覆查詢稱，計劃要求僱主在限期前開設強積金戶口是防止濫用，避免有僱主於計劃公布細節後，為領取工資補貼才開設強積金戶口，故不會考慮延長相關日期，亦不會就有關個案的僱主提供額外補貼。

潘小姐於今年1月初與胞兄計劃創業，當時疫情未至，見胞兄從事飲食業逾20年、手藝成熟，兄妹二人欲自立門戶，合力開創一盤家庭生意。他們於佐敦渡船角文英街以月租3.5萬元租用一地舖，開設中菜館「和薈館」，並於2月簽訂正式租約。惟疫情持續擴散，二人只好減慢開張進度，至4月底疫情稍緩，中菜館「和薈館」始正式開業。

第三波疫情禁晚市堂食

無奈停業一個月

潘小姐說，菜館只做晚市和消夜生意，未料開業不足兩個月，第三波疫情爆發，政府宣布實施晚市禁堂食令，「即刻所有嘢無晒」。潘小姐說，菜館曾轉型做午市生意，惟午市食客多光顧茶餐廳、少吃小菜，故轉型無助挽救生意額，只好無奈停業一個月至禁令放寬。

潘小姐曾考慮申請「抗疫基金餐飲處所（社交距離）資助計劃」及「保就業」計劃，不過抗疫基金資助申請要求申請人須於2月29日持有食環署發出的有效食物業牌照，當時菜館已向食環署申請牌照未獲批，故不符合申請資格；「保就業」計劃則要求僱主和僱員的強積金戶口必須於3月31日或之前開設，4月底始開業的「和薈館」同樣不受惠。

倡向不合資格食肆發津貼

「見到補助好似見到個希望，但後來又攞走咗個希望。」潘小姐說，每月營業額需達24萬元才達收支平衡，現時菜館每月收入僅約10萬元，由於收入不穩，她一直未敢聘請員工，只靠兄妹二人之力維持菜館運作。她慨嘆，菜館成補助計劃下的「遺珠」，認為補助應覆蓋所有食肆，或向不合資格食肆發放額外津貼，而非一刀切，「幫得呢個唔幫嗰個」。

明報記者 陳冬綾

（疫情第三波）

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