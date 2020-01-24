疫下遊學團取消 24校指旅社拒退款 涉3旅社團費736萬 議員促當局介入

五邑鄒振猷被拖40萬 學校報警

遭旅行社拒絕退款的包括五邑鄒振猷學校，該校30多名師生原定今年4月參加由旅行社承辦的日本遊學團，團費逾40萬元；校長沈耀光說，因應疫情，校方於2月提出延期舉辦，旅行社經理當時向校方書面承諾，倘校方5月中前退團，可獲退一半團費。校方於4月決定取消遊學團，並一直聯絡旅行社持牌人要求退款，但追討多個月，旅行社至本周二（29日）表明拒絕退款。

旅社拒交開支證明 學校無法索償

沈又說，校方向保險公司申請理賠，對方要求校方出示機票、住宿等開支證明，而負責付款的旅行社則以商業秘密為由，拒絕提供，故保險公司僅向學校賠償三成團費，未有如其他能提供證明的學校，獲全數賠償團費。沈已就事件向旅議會投訴及報警。

葉建源又表示，另有旅行社向學校收取的部分外遊費用，未按法例規定完成繳付印花徵費手續，一旦旅行社倒閉，學校將不獲旅遊業賠償基金的保障。

葉建源指出，向他投訴的學校包括官津和直資等，涉及中小學及幼稚園。他批評有旅行社「趁疫打劫」，促請當局介入調查，協助學校追回款項。

教育局：辦團應加入退款條文

招標可尋求法律意見

教育局回應稱，《境外遊學活動指引》有提醒學校如向旅行社採購服務、擬定合約時，應考慮實際運作及可能出現的事故，加入相關條文，例如因取消或延遲活動而需作的退款安排等，以加強保障學校權益；各校進行書面報價、招標及擬定合約時，應尋求獨立法律意見，並在有需要時徵詢其他相關專業人士意見。

明報記者

（疫情第三波）