院舍員工恐疫離職 業界倡公帑發津貼

23%院舍有員工離職或求調離

協會9月4至18日以問卷方式訪問65間私營院舍，佔整體私院11.3%。65%院舍在員工方面遇到困難，當中各有23%院舍有員工離職或要求離開高危工作間，或有員工擔憂安全而需情緒支援。約三成院舍冀政府向員工發津貼鼓勵他們堅守崗位。

疫情停炒散 盼資助聘外判

協會主席陳志育表示，疫情令院舍人手不足問題雪上加霜，除本地招聘困難增加，院舍亦因應疫情暫停聘用「炒散」，部分員工為家人而短暫離職。他冀政府向院舍員工發特別津貼，當有員工確診或被界定為密切接觸者時，資助院舍聘請外判員工。

另有近七成院舍認為政府須定期為院舍員工及院友檢測，約三成院舍因謝絕探訪，院友與家屬易情緒低落，需情緒支援。

港大專家袁國勇早前巡視部分私營院舍後，提出8平方米人均面積、改善通風措施等建議。陳志育稱，短期內個別院舍會透過小型工程盡快改善通風系統及環境問題，例如加裝抽氣扇，以應付冬季流感及第四波疫情。他說，部分院舍需較大型工程改善問題，冀政府援助。

（疫情第三波）