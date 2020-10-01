「罰食客」新例首天有大牌檔5人同枱 業界籲自律

徐德義：倘顧客強硬 持牌人有責勸

記者昨晚約7時於深水埗基隆街的大牌檔觀察，有大牌檔將桌椅擺放屋簷下，有5名食客同枱。記者向該枱食客查詢是否得知新例下違反每桌4人上限，食客及食肆負責人會同罰2000元，食客解釋只是4人用膳，偶遇友人故暫時5人同枱，食肆職員亦稱會遵守有關限制。

被問到為何法例前日公布，昨日即生效，食物及衛生局副局長徐德義稱，不論傳媒報道還是市民親眼所見，部分食肆入座率超過一半、多於4人同枱，主要責任在於場所負責人，但部分情况下或是顧客造成，未能達到處所內群眾聚集的要求，故要填補法例漏洞。徐補充，新條文需時磨合及溝通，若顧客態度較強硬，持牌人有責勸喻，如無效可找執法者跟進。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，普遍市民遵守食肆每桌4人上限，只有小部分大牌檔違規，或酒吧客人酒後忘了守每枱2人規限，呼籲食肆、酒吧及客人自律。他稱見過有食肆5名食客同枱，但在大枱中間放置膠隔板，食環署人員巡視時未有票控。

業界料中秋回復七成生意

對於中秋市道，黃稱近幾日食肆生意趨暢旺，但始終受不可超過五成入座率局限，估計中秋節可回復七成生意額，以2018年食肆於中秋節做到約4億元生意推算，他料今年中秋節做到2.8億元生意。

記者昨到旺角數間酒樓了解中秋市况，多間設有宴會場地的酒樓表示，受限聚令影響，未來幾天不會舉行大型活動，宴會場地亦會關閉，而至昨午仍可在中秋連假期訂位食飯，酒樓預約未爆滿。

酒樓稱訂枱量往年1/3 已滿意

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，中秋一般以訂枱食飯為主，通常訂一圍12人，一家大小一同過節。今年食肆限4人一枱，他說若一家12人要拆開三四張枱分開坐，令市民外出食飯意欲減低，今年訂枱數目僅往年三分之一，佔地3層的倫敦大酒樓亦只開一層，但已感到滿意，「生意難做呀！」

（疫情第三波）