袁國勇倡港鐵巴士每小時換氣6次 工程學者建議度二氧化碳定客量

袁倡的士電車應開窗

第三波疫情爆發的士、院舍等群組，外界關注通風對病毒傳播影響。袁國勇建議，在的士和電車應開窗，港鐵、巴士及小巴的通風系統應定期檢查，若乘客之間有3至6呎距離、載客量約一半，每小時換氣次數最少6次，若客量更多，換氣次數應增加。袁又建議，地盤工人在室外工作可不戴口罩，但在地盤的貨櫃屋、辦公室等室內空間聚集時應戴。

九巴稱夠風力維持流通

新巴城巴最高換氣9次

本報向港鐵及兩間巴士公司查詢車廂換氣情况，九巴稱旗下巴士冷氣系統有足夠風力維持車廂內空氣流通，其鮮風功能會一直抽取新鮮空氣進入車廂。新巴城巴稱，巴士空調系統最高通風量為每小時1200立方米，實際風速因應溫度及濕度等自動調節。若每小時有1200立方米鮮風計算，據巴士體積，約相當於每小時換氣8至9次。

港鐵：達環保署守則最高水平

港鐵稱，參考環保署《管理空調公共運輸設施內空氣質素專業守則—鐵路》定期監察，過去兩年各車站及車廂空氣質素達守則所訂最高的「一級良好空氣質素水平」。翻查該指引，一級水平相當於每小時二氧化碳平均濃度2500ppm，李玉國解釋，該標準相約當於每人每秒換氣3公升。若以市區線列車的體積計算，載客量一半時，相當於每小時換氣約5至7次。

小巴商會：位置不足 無改裝通風

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄說，業界主要靠清潔車廂、戴口罩防疫，沒特別改裝通風系統，若加設額外換氣系統，擔心小巴位置不足，或撞傷乘客。進智公交行政總裁陳文俊說，小巴載客較少，且不如巴士和港鐵擁擠，風險較低。

李玉國認為，亦要考慮空間大小和人數，最好每人每秒換氣10公升，病毒傳播風險會較低，若在一個靜坐的環境，相當於二氧化碳濃度約1000ppm。他認為，公共交通工具營辦商可在車廂安裝二氧化碳探測器，連同車廂大小等數據來計算，若二氧化碳濃度達一定水平就不應載更多客，以減低病毒傳播風險。

（疫情第三波）