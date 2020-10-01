菲傭三驗始呈陽性有抗體

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，39歲菲傭（第5084宗）9月8日抵港，當日檢測陰性，檢疫期間第二次檢測亦呈陰性，完成檢疫後獲新僱主安排入住另一酒店，曾到美食廣場買外賣回酒店進食，於9月28日接受檢測後驗出陽性，病毒數值（Ct value）超過30。

外傭合約將滿准延長 續約可緩回鄉

政府昨宣布延續3項早前協助外傭及僱主應對疫情措施，包括容許僱主延長即將離任外傭的現行合約有效期限，今年12月31日或之前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，延長期限最長至明年1月31日。

另外，若外傭合約今年底屆滿，但受原居地疫情影響，出現航空交通限制，外傭可向入境處申請以訪客身分延長在港逗留期限最多一個月；若合約屆滿後跟相同僱主續約，或與新僱主開展新合約，可在僱主同意下向入境處申請延後返回原居地度假，延後時間以現行合約完結後起計不超過一年為限。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒歡迎有關安排，稱對外傭及僱主亦有幫助，可為僱主減輕重新找外傭的壓力，另不少外傭的原居地疫情嚴重，外傭都怕返鄉會受感染，加上當地醫療情况不及香港，寧願留港。

（疫情第三波）