通屋走認知障礙院友確診 84人檢疫 一周前翠屏邨搬入 源頭不明料社區感染

昨增8確診 7屬輸入個案

本港昨公布新增8宗確診，包括感染源頭不明的元朗護老院71歲婦，以及7宗輸入個案，當中有兩人為機組人員；另有兩名菲傭，其中一名菲傭完成檢疫期後驗出陽性，同時驗出抗體（見另稿）。本港累計5087宗確診及一宗疑似個案。

71歲婦自9月21日入住元朗護老院，此前與一名家人居住觀塘翠屏邨翠楣樓。老婦沒病徵，於28日因其他原因入住博愛醫院，病毒數值（Ct value）超過30，驗出有抗體。

住院舍後無外出 常不戴罩走動

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該老婦患有認知障礙，入住院舍後無外出或參與聚會，但她行動自如，平時不戴口罩於院舍內周圍走動。張形容院舍不算寬敞，且隔板較矮，故全部65名院友及19名員工被列密切接觸者。當中61名院友已入住亞博館的安老院長者檢疫設施，另有4名院友因其他原因入院，檢測暫為陰性。

曾失身分證赴警署 新舊居兩廈派樽

張竹君續稱，71歲婦的家人曾陪同她去醫院，該家屬須接受檢疫；而老婦亦曾因遺失身分證到警署。衛生防護中心向該院舍所在的鳳翔大廈住戶派發樣本瓶，另翠楣樓住戶亦獲發樣本瓶。張又稱，老婦住院舍前於觀塘居住，相信她在社區感染，但一般而言患者感染後10天會產生抗體，亦不排除在院舍感染。她說院舍病毒傳播率高，不排除之後再有確診。

對於再有安老院友確診，需否叫停中秋探訪，食物及衛生局副局長徐德義稱，不是非常建議院舍探訪，盼透過行政安排減少交叉感染，可理解院舍因應疫情收緊探訪安排。他說除面對面探訪，亦可透過視像及電話。

業界：暫不放寬探訪 倘需要可酌情安排

安老服務協會主席陳志育形容再有院友確診是「警號」，中秋節暫不會放寬探訪，至今亦無收到政府通知院舍可放寬探訪。他明白有些院友與家人有需要，院舍可酌情安排恩恤探訪，部分大型院舍能安排獨立房間供探訪，提醒家人必須做足防疫措施包括健康申報，呼籲業界勿鬆懈。

此外，港大專家袁國勇早前建議改善院舍通風問題，機電工程署發言人回覆本報稱，在社署安排下，署方8月派員視察了部分私營安老院或殘疾院舍，就通風系統提供技術意見，已交社署參考和跟進。

明報記者

（疫情第三波）