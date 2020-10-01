劉偉聰：港人頂上懸刀 劉兆佳：難評估達震懾效果否

警指28人涉危國安被捕 當中1人國安法起訴

據警方資料，截至9月28日，共28人涉干犯危害國家安全的行為和活動被捕。被捕者中，3人被正式檢控，當中只有24歲男子唐英傑被控以港區國安法的分裂國家罪及恐怖活動罪，還押至10月6日再訊；23歲理大生呂世瑜被控無牌藏槍彈等罪，還押至11月20再訊，警方另指稱他涉於網上發表港獨文宣，煽動分裂國家；「快必」譚得志則被警方國安處以國安法之名調查，其後控以《刑事罪行條例》發表煽動文字等，還押至11月17日再訊。

身兼區議員、曾代表被告唐英傑出庭的大律師劉偉聰表示，港區國安法寫得嚴苛，執法機關更是「雷厲風行」，利用霹靂手段執法，使法例「一夜之間」改變香港，令市民須明白「之前的一套不再可行」。他以國安部門拘捕譚得志為例：「講說話大聲點，激烈一點，已經失去人身自由」，形容法例就如將無形之刃掛在市民頭上，「將平時生活好容易踩過界的事，變成罪行」。

劉偉聰認為，政權「有權去做」正是國安法「惡」的地方。雖然法例實施後示威減少，市况暫回復平靜，但對他而言，此正意味政府「壓倒性」地滅聲，令本港「司法質素極度倒退」，法治「遍體鱗傷」。

劉偉聰：許多程序屬「未知數」

首名被控違反港區國安法的唐英傑，被指涉在7月1日駕電單車撞向警員，車上掛上抗議標語。劉偉聰說唐英傑被捕至今經歷的法庭程序，與一般刑事案無異，但提醒案件現在仍是「過堂」階段，尚未接受審判，許多程序仍屬「未知之數」，如有否陪審團參與、是否在本港法庭審理等。

他表示港區國安法實施才3個月，而法例的原則及檢視法例的結果，必須經過案例累積。他保守估計，一宗案件審結及完成上訴，平均需時4年，嘆喟在港區國安法一切「未知」水落石出之前，「中間有幾多人已家散人亡」。

行會成員、資深大律師湯家驊則說，所有新法例的成立，均須長時間累積案例，才可形成法律解釋，強調情况普遍，「不獨國安法是這樣」。他又說港區國安法只是一條普通的成文法，現在或未來，均不會更改或撼動本地固有司法程序。

劉兆佳：中央會審視法庭處理

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，現評價港區國安法效果言之尚早，「有案例、定罪個案，才會見到法例有否威力」。他認為中央不會因為有了港區國安法就「大安旨意」，還會審視法庭能否積極處理審訊的個案，能否達至立法目標。他說近月社會抗爭活動減少，或許與疫情、經濟轉差等有關，未必因為國安法實施，而近月美國屢找事件針對中國，香港事務必然成為中美角力的「工具」，故就算有國安法，「中央是否就放心，未必！」

（國安法3個月）