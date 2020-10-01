捲國安案遭至親割席 鍾翰林：無悔但再難堅守言行

4案在身 父改電話避牽連

鍾翰林現年19歲，原本仍然在學，涉違《港區國安法》被捕，連同之前已被檢控的刑事案件，現有4案在身。他說被捕後父親擔心「惹禍上身」，改了手機號碼避開他，現暫住朋友家中。

回想案發，鍾翰林透露拘捕並非無迹可尋，稱港區國安法落實後，不明人等今年7月初對他的跟蹤變得「大規模」，「他們不再驚你知佢跟緊你」，而他亦心諳或大禍來臨。

鍾翰林於7月29日被捕，他憶述數名便衣人員一聲不吭將他推到商場後樓梯，稱遭警員強奪手機，意圖對準他臉部解鎖。被帶返警署後，鍾翰林一度以為警方會根據港區國安法條文，將他帶上法庭並一直還押，沒想到可獲保釋。

不敢規劃將來 如「等坐監」

不過，鍾翰林說獲保釋的意義不大，覺得案件遲早提訊，「可以好快，可能下星期就上庭」，屆時仍會遭還押，更要面對未知的法律程序及刑期，故現在不敢規劃將來，形容自己「坐咗喺度」；又說若非被控港區國安法，必定會繼續讀書。

鍾翰林承認，被捕前對港區國安法「無太大諗法」，不覺得言論要「避忌」，甚至跟社運朋友打趣「誰會首先被捕」時，亦覺「搞都搞了黃之鋒先」，想不到自己先被捕。

鍾翰林又稱被捕後變謹慎，「好多話都不可以講，少了公開去講，少了寫文」；又稱「若我繼續堅守過去言行，我會是最危險的一個，所以無辦法」。對於以往的港獨主張，鍾翰林說現在不再提，「不會再拿支港獨旗出去搖，再講都無意思」。是否甘於入獄？鍾翰林解釋：「就算我好似以前咁，照噏照講照擺街站，香港人又敢唔敢回應？又不見得。」

鍾說港區國安法實施前半個月，他在街站向途人派文宣，多數人已「不敢接」，情况已跟去年反修例示威之始大相逕庭。

鍾翰林原為提倡「港獨」組織「學生動源」前骨幹成員，該組織在國安法實施前夕宣布解散香港本部。

（國安法3個月）