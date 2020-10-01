籲割警頸燒警車 再兩人涉煽動月夕行動被捕

一曾為會考尖子 一為理大生

警方稱，留意到兩人自去年中開始活躍於facebook、連登討論區及Telegram等，至近日又發文煽動其他人參與今日的「月夕行動」，又呼籲人用致命武力攻擊警員，如以菜刀割頸、用麻包袋笠警員頭、火燒衝鋒車等，並將一名被指槍傷印尼女記者的警員起底。

警方昨日分別在屯門及黃大仙拘捕該兩名20及30歲男子，他們涉嫌煽惑他人傷人及煽惑他人非法集結。警方在行動中檢獲3部手機及兩部電腦。

警方昨在記者會展示圖片，顯示有人在連登討論區發文稱「手足唔可以坐以待斃，麻包袋準備」，又呼籲人用切生肉的刀殺警，又在Telegram發文「建議向狗車施放火魔法」；另一帖文則呼籲人在中大一帶堵路。警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業稱「文明社會接受唔到呢啲暴力行為」。

警方於周一及周二亦先後拘捕3名男子，涉及在社交平台煽動他人參與「月夕行動」非法集結，參與縱火、襲警等行動。