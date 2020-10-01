理大今升旗 學生會籲穿黑衣出席

學生會：突然舉行升旗禮為表忠

理大日前向部分教職員及師生發電郵邀請出席校內升旗禮慶祝國慶，並要求出席者穿「正式服裝」。學生會會長陳嘉禧昨稱，學生會已拒絕邀請，認為校方今年突然舉行升旗禮是要在國安法下「表忠」，並向中共表示理大「很乖」。

中學方面，屬傳統愛國學校的創知中學昨日在校內舉行升旗禮及電影鑑賞。校長黃晶榕說，以往國慶前會安排全校學生在禮堂看電影，惟疫情下需把學生分兩批在大講堂及禮堂觀看。他稱校方所挑選的電影表達了努力奮鬥的精神，呼應前人努力艱苦建立中華人民共和國，希望學生珍惜得來不易的一切。香港教育工作者聯會黃楚標學校昨日舉行「慶國慶賀中秋」升旗禮，校長稱這是國歌法和國安法實施後學校首個國慶升旗禮，別具意義。

教育局長楊潤雄昨日在facebook上載一段勵進教育中心製作、有關國安法的動畫，內容指國安法是最溫和、最低標準的立法，而作為學生應該守法。他呼籲家長和同學遠離可能是非法集結的地方，「以免在有意或無意之中參與其中，發生危險及觸犯法例」。