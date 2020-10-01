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警今各區佈防 保安局籲勿違法集結 聶德權發信提示公務員 民陣料警大濫捕

【明報專訊】民陣早前申請今日遊行，遭警方發出反對通知書，警方連日亦拘捕最少5人，稱他們涉嫌煽動今日上街參與「月夕行動」。保安局及警方昨日先後發稿呼籲市民勿參與任何未經批准集結，強調如觸犯暴動罪，最高可判監10年。公務員事務局長聶德權亦向全體公務員發信，提及已有46名公務員因涉參與「非法公眾活動」被捕、被起訴，全部已被停職，強調若今日參與未經批准集結或觸犯法例。民陣副召集人陳皓桓料警隊今日定會大規模濫捕，籲市民小心。

保安局昨發稿稱，留意到網上有人煽動今日參與未經批准集結、鼓吹使用暴力，形容為「公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序」。警方亦強調，遊行未獲不反對通知書，會密切留意情報，在各區部署足夠警力。

中聯辦日前發表聲明，將有人發起遊行與《港區國安法》扣連，形容「這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁」。

聶：46公務員涉參與非法活動全數停職

聶德權昨去信全體公務員，稱警方已對今日舉行的公眾遊行發出反對通知書，活動屬未經批准集結，若參與可能犯法，並提及截至9月底，有46名公務員因涉參與非法公眾活動被捕、受查或被起訴，「全部已被停職」，強調對違法公務員「零容忍」，絕不姑息。

港府今早會在灣仔會議展覽中心舉行升旗禮及酒會。會展外圍自前日起已見被水馬重重包圍，多個位置設立警崗。

民陣陳皓桓稱，中聯辦日前已就10．1遊行發聲，預計警隊定會大規模濫捕，籲市民小心。他相信聲明不會打擊市民抗爭，但在過去一段時間，在國安法生效下，執法部門愈趨強硬，港人受多方打壓，「大家都要思考，用自己方法回應」。

公務員工會：敏感日子 同事違規聶無面

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，聶德權的信件是冀公務員不要上街，「始終（今日）是敏感日子，國慶加上中秋，若過程中有（公務員）同事違規，相信他（聶德權）都會感到很『無面』」。他說公務員對上述信息已感麻木，而工會會勸籲同事，在目前敏感時候，事件並非涉及公務員權益等議題，要思考「是否真的值得為政治事件走出來？」

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相關字詞﹕聶德權 公務員 暴動罪 保安局 抗爭 暴力 遊行 國安法

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