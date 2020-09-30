【Emily】七一吧10‧30結業：非關打壓

澄清免費飲酒謠言 長毛：朋友請

馬麗華寄語，願愛長存、與港同行。有人留言認為係「打壓黃店開始啦」、「𠵱家環境有人交租準時都唔續租講唔通」；馬麗華回應話「這是業主貪婪，非關打壓黃店」，「我去年7月開始有遲交租，但業主一直手持兩個月按金，絕對唔會蝕錢」。

「六四吧」（Club 64）1990年喺蘭桂坊開張，喺2004同樣因為租金問題而結業，不過嗰次係因為加租。立法會前議員、社民連梁國雄（長毛）話，以前經朋友介紹喺「六四吧」做過幾個月酒保，但變成「七一吧」後因為唔就腳就少咗去，佢話自己去七一吧飲酒唔使畀錢係謠言，只係有時撞到啲朋友會請佢飲酒，而的確佢去「六四吧」有一排冇收佢錢。佢話如果「七一吧」將來再開業，咁就「最好啦」。