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【Emily】七一吧10‧30結業：非關打壓

【明報專訊】「七一吧」（Club 71）位於中環百子里公園，前身係位於蘭桂坊嘅「六四吧」，無論係「七一吧」定「六四吧」，都係社運人同文化人嘅聚腳地，但係「七一吧」因為業主拒絕續租，宣布會喺10月30日結業。「七一吧」負責人馬麗華前日喺「七一吧」facebook公布呢個消息，話幾日前業主拒絕續租，除非10月份開始繳交原租約嘅租金，否則30日要立刻交舖，即走。佢話，好彩業主諗到好頭好尾，畀佢哋可以多留一個月，「真巧，就是當年六四吧結業的日子，2004年10月30日」。

澄清免費飲酒謠言 長毛：朋友請

馬麗華寄語，願愛長存、與港同行。有人留言認為係「打壓黃店開始啦」、「𠵱家環境有人交租準時都唔續租講唔通」；馬麗華回應話「這是業主貪婪，非關打壓黃店」，「我去年7月開始有遲交租，但業主一直手持兩個月按金，絕對唔會蝕錢」。

「六四吧」（Club 64）1990年喺蘭桂坊開張，喺2004同樣因為租金問題而結業，不過嗰次係因為加租。立法會前議員、社民連梁國雄（長毛）話，以前經朋友介紹喺「六四吧」做過幾個月酒保，但變成「七一吧」後因為唔就腳就少咗去，佢話自己去七一吧飲酒唔使畀錢係謠言，只係有時撞到啲朋友會請佢飲酒，而的確佢去「六四吧」有一排冇收佢錢。佢話如果「七一吧」將來再開業，咁就「最好啦」。

相關字詞﹕六四 七一

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