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2020年9月30日星期三
港聞二
陳虹秀暴動罪表證不成立 反修例首宗 聞判落淚不慶祝：其餘7個仲喺犯人欄
叫冷靜被指「挑撥警察」 陳：在現場會守社工原則
7．21白衣人案 1人擬認暴動罪
6•9立會外非法集結 5人認罪候判
前地產經紀涉藏百利器 警否認曾問仇警否
指網民煽動國慶遊行 中聯辦：挑釁國安法 警拘3男涉網上煽惑「月夕行動」
未答沒諮詢新聞界 鄧炳強：修警例前通知4工會
籲林鄭直接晤陳同佳 潘曉穎母質問：初心在哪
【疫境前行】旅發局主席彭耀佳：訂衛生標準程序 旅客放心散心
【疫境前行】盼「帶最多錢來 帶最少錢走」 會展遊旅客重中之重
【疫境前行】陳智遠批傳統旅業被自由行養懶 倡參考台日「地方創生」 吸外地客重複來港
【疫境前行】話你知：地方創生 體驗文化生態
食客食肆內違限聚 每人罰2000 修訂限令 放寬宗教聚會隊際運動
指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米
加快工務工程 申撥款同步招標
網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度
衛署視光服務要等一年
騙黨偷資料申卡 狂碌220萬
賭王女兒何超賢入稟 申委任父遺產管理人 律師：爭產第二步
民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案
利君雅簽署同意延長試用期
涉么鳳後人命案 女死者胃穿孔失血10公升
韓公司入稟追新華旅遊327萬
中區軍用碼頭移交駐軍
稱政府要求 栢志高提早離任西九 指傷感失望非個人意願 管理局稱雙方同意
海園財困撥款減半 保育基金研開源
中大教授研發訓練AI「P圖」
LEGO迷教授研AI演算拼砌 盼用作機械設計
多年飼料商被棄用 投訴馬會招標不公
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【Emily】房協派9萬套百元現金券 供居民消費
【Emily】郭偉强挺「阿牛」動議 諷議會自閹
【Emily】陳日君見教宗撲空 籲為港任命好主教
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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陳虹秀暴動罪表證不成立 反修例首宗 聞判落淚不慶祝：其餘7個仲喺犯人欄
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