多年飼料商被棄用 投訴馬會招標不公

馬會：投訴人不符採購準則

該供應商代表劉先生稱公司由父親一代起為沙田馬房提供青草、蘿蔔等馬匹飼料，並獲馬會發出個人供應商牌照，牌照23年前由其姊接手，一直與馬會合作，未曾收投訴；公司曾為2008年香港舉行的奧運馬術比賽供應飼料，是現時沙田馬房三大飼料供應商之一。

過往與練馬師商合約

今年改馬會集中採購

劉說過往公司是直接與練馬師商討合約供飼料，但馬會今年改以招標方式集中採購。他說去年底馬會採購部聯繫公司，並派人參觀公司設於內地的草場，當時馬會職員稱滿意青草質量，隨後亦邀交書面報價；公司其後提交報價，馬會職員多次口頭承諾會邀入標，並要求公司交飼料化驗報告。

稱馬會職員口頭承諾邀入標

他續稱，公司完成化驗後，一直等待馬會消息，但馬會未有聯絡，至今年6月得悉馬會結束招標程序，隨即查詢為何不邀請入標，卻未獲具體回覆。他說，其後得知由一間新成立供應商投得。

劉稱原先馬會承諾他們可經營至今年底，7月卻要求他們9月底離場，令他們要遣散10多名員工，他亦要結束業務提早退休；事件亦令公司提前中止內地草場合約，損失10多萬元。他說，難理解為何遭不公平對待，冀馬會交代。

協助事主的立法會議員林卓廷表示，馬會作為具規模、講求社會責任的慈善團體，難理解為何出爾反爾，抹殺合作多年供應商投標機會，批評馬會投標程序不公開透明，沒交代投標準則，黑箱作業；更質疑是否有人以權力內定招標結果，做法或違反《競爭條例》。