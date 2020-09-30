港聞

港聞二

中大教授研發訓練AI「P圖」

【明報專訊】為令自拍照更好看，不少人會修圖，如自動瘦面、美肌、大眼。這些功能都利用了人工智能深度學習技術，準確辨識人臉、五官位置等。中大信息工程學系助理教授周博磊與團隊最新提出演算法「SeFa」，擴闊了圖片編輯的可能性。按照不同的訓練數據，如輸入大量私家車圖片，可讓系統改變車的面向、車頭燈形狀等；對動漫人物圖片，更可改變頭部朝向、筆觸等，便利動漫製作，演算法代碼已供開源使用。

周博磊2012年取得中大信息工程學碩士後赴美國麻省理工學院修讀博士，最初研究「可解釋人工智能」，了解AI預測的依據、決策原因，更憑此方面研究入選《麻省理工科技評論》2020年亞太區「35歲以下科技創新20人」。

AI對抗學習 畫出幾可亂真圖片

他兩年前回中大，將研究擴展至「生成對抗網絡」 （Generative Adversarial Network, GAN）。GAN與一般人工智能訓練不同，非以人手作「監督式學習」，反而讓兩個AI從「對抗」中學習，一個創作圖片，一個辨真偽，最終畫出幾可亂真的圖片。

團隊最新的演算法「SeFa」利用GAN，自動發現圖片中特徵，輸入大量人臉圖片後可找出性別、笑容、髮量等。找出特徵後，就可以操控、調校特徵，如讓男變女、頭髮變多、由微笑變露齒等。周博磊說，其算法優勢在於快，輸入數據後1秒內發現特徵，毋須人為標籤。

技術開源 供有興趣者應用

周博磊說，技術已開源供有興趣者應用，除直接應用到圖像編輯，亦可應用到動畫製作以及自動駕駛訓練等，前者可省卻作畫時間，後者更可補足自動駕駛訓練測試數據不足。周博磊透露，他與麻省理工學院共同申請加入InnoHK創新平台，正待政府公布結果，期望可透過該實驗室將研究成果產業化，作為應用。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕自動駕駛 中大 人工智能及機械人技術創新平台 深度學習 人工智能（AI） 創科線 創科線

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