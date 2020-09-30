中大教授研發訓練AI「P圖」

周博磊2012年取得中大信息工程學碩士後赴美國麻省理工學院修讀博士，最初研究「可解釋人工智能」，了解AI預測的依據、決策原因，更憑此方面研究入選《麻省理工科技評論》2020年亞太區「35歲以下科技創新20人」。

AI對抗學習 畫出幾可亂真圖片

他兩年前回中大，將研究擴展至「生成對抗網絡」 （Generative Adversarial Network, GAN）。GAN與一般人工智能訓練不同，非以人手作「監督式學習」，反而讓兩個AI從「對抗」中學習，一個創作圖片，一個辨真偽，最終畫出幾可亂真的圖片。

團隊最新的演算法「SeFa」利用GAN，自動發現圖片中特徵，輸入大量人臉圖片後可找出性別、笑容、髮量等。找出特徵後，就可以操控、調校特徵，如讓男變女、頭髮變多、由微笑變露齒等。周博磊說，其算法優勢在於快，輸入數據後1秒內發現特徵，毋須人為標籤。

技術開源 供有興趣者應用

周博磊說，技術已開源供有興趣者應用，除直接應用到圖像編輯，亦可應用到動畫製作以及自動駕駛訓練等，前者可省卻作畫時間，後者更可補足自動駕駛訓練測試數據不足。周博磊透露，他與麻省理工學院共同申請加入InnoHK創新平台，正待政府公布結果，期望可透過該實驗室將研究成果產業化，作為應用。

明報記者 林穎茵