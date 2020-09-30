海園財困撥款減半 保育基金研開源

陳晴2004年起出任海洋公園保育基金主席，至今16年，她形容今年是個巨大挑戰。基金2020/21年撥款343萬元資助13個保育研究項目，涵蓋8個亞洲國家和地區30多個物種，主要針對海洋保育及打擊瀕危物種的非法貿易，對比2019/20年度撥款680萬元資助24個項目，今年度撥款及項目數量少了近半。陳晴形容，有關安排屬謹慎理財，因不知疫情會持續多久，「要save money from a rainy day（未雨綢繆）」，強調現時財政仍非常穩健。

海洋公園是基金主要捐助者，2019/20年度公園共捐出約500萬，惟公園在今年疫情下陷財困，更須政府注資54億元救亡。陳晴說今後不能再「過度依賴（heavily dependent）」海洋公園，要開拓新資金來源，需更多私人企業、慈善家、個人捐助者支持，亦計劃未來兩年預留足夠流動資金。

疫情影響 野放馬蹄蟹大減

基金自2009年起開展「馬蹄蟹校園保母計劃」，讓逾4000名中學生照顧及飼養人工繁殖的馬蹄蟹（又稱「鱟」)，養大後再放回大自然，再由基金會定期追蹤及監察野放後的馬蹄蟹位置。基金2018/19年度野放111隻馬蹄蟹，19/20年度受疫情影響，學校停課，學生無法照顧馬蹄蟹，只野放了25隻。

陳晴說馬蹄蟹存活可追溯至4.7億年前，近年因被捕捉作食物及採集血液作醫療用試劑等，數量下降。她認為古老海洋生物值得保育，又說馬蹄蟹「真係唔好食」，勸停止捕食。

嘗試做更多虛擬活動

疫情反覆，陳晴說保育推廣活動亦要轉型，會做更多虛擬活動及用新媒體宣傳，但承認效果不及親身體驗，屬「second best（第二最佳）」選項。